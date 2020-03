Alunos da Líber fazem aula de campo

CARATINGA – A Escola Líber, da Rede de Ensino Doctum promoveu nessa quinta-feira (5) uma aula de campo especial para os alunos do 3º ano do ensino fundamental I. A proposta foi idealizada pela professora Josiane Araújo com intuito de proporcionar aos alunos uma aula mais dinâmica, interativa e provocar novas maneiras de pensar e construir uma aprendizagem mais consistente.

A professora Josiane Araújo levou os alunos do 3º ano do fundamental I para vivenciar uma aula de história no centro da cidade através dos patrimônios históricos de Caratinga. As crianças visitaram o Fórum Desembargador Faria e Souza, o Cine Brasil, a Escola Estadual Princesa Isabel, a Catedral São João Batista e o Palácio do Bispo, onde puderam aprender sobre a importância e a grandeza desses patrimônios históricos e culturais presentes em nosso município.

Para o aluno Arthur Sabino, foi muito legal fazer esses trabalhos de campo na aula de história para conhecer os patrimônios históricos.

Segundo a professora Josiane, conhecida como tia Josy, a aula de campo superou as expectativas, tendo como resultado muito aprendizado, envolvimento e descontração de todos os alunos.