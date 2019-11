Aluno do 4º período de Medicina do UNEC apresenta trabalho em importante congresso da área na Itália

DA REDAÇÃO – O aluno Matheus Rodrigues da Silva do 4º período do curso de medicina do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) teve o trabalho “Ressurgimento da febre amarela no Brasil: estudo de incidência e áreas de risco”, aceito para um evento muito importante da área, a 7th International Conferenceon Medical Informatics and Telemedicine & 28th International Conferenceon Pediatrics Helth que aconteceu em Roma na Itália.

Ao receber o aceite do trabalho no evento internacional o estudante conta que ficou muito feliz e surpreso. “Foi simplesmente fantástico, a priori um pouco assustador, pelo fato de eu ter que dar uma palestra na frente de vários profissionais da área da medicina e pesquisadores de outras áreas de todas as partes do mundo, mas ao mesmo tempo muito gratificante”. Mas apesar de todo nervosismo, Matheus Rodrigues pôde contar com o apoio de colegas e professores. “O processo de preparação também foi muito desafiador, pelo fato de ter que preparar toda a apresentação, mas tive muito apoio dos meus colegas e dos professores também”.

O trabalho apresentado intitulado “Ressurgimento da febre amarela no Brasil: estudo de incidência e áreas de risco” é um estudo sobre ressurgimento da doença no Brasil entre os anos de 2016 e 2018. “A nossa temática foi uma pesquisa epidemiológica da febre amarela, com um maior enfoque no surto que tivemos no Brasil entre os anos de 2016 e 2018 e aliado a isso a utilização de um programa que auxilia o pesquisador a montar mapas epidemiológicos mais fidedignos”, contou o estudante.

Além da apresentação a participação de Matheus Rodrigues na conferência internacional rendeu uma publicação do trabalho no livro do evento. A pesquisa foi orientada pela professora Lamara Laguardia Valente Rocha, e contou com contribuição dos professores Patrícia da Silva Santos e Kléber Ramon Rodrigues, e colaboração dos alunos do 2º período Rebeca Dornelas Araújo, Sofia Rodrigues de Oliveira Paiva, Samuel Batista do Monte Alto do Vale Lordão.