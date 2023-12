Alexandre Lucas em busca do sonho de ser jogador de futebol

CARATINGA – Todo garoto sonha em ser jogador de futebol. E Alexandre Lucas Miranda Oliveira, 7 anos, é uma criança apaixonada por esporte. Ele já praticou modalidades como natação, taekwondo. No entanto aos 6 anos se interessou e se apaixonou pelo futebol e desde então se dedica a esse esporte. Atualmente está no Cettatic e no próximo ano, também vai jogar pelo Jairo Grossi Futsal.

Alexandre Lucas participou este ano dos Jogos Estudantis da Escola Municipal Menino Jesus de Praga, sendo capitão do time da categoria Mini. Depois, ingressou na equipe do Cettatic, de alto rendimento futsal e futebol, onde é usada metodologia criada por Clayton Lopes, baseada em pilares sólidos como: Disciplina, foco, treinamento e evolução. Enfim, alto rendimento gera bons resultados. E conforme atestam os familiares de Alexandre Lucas, ele está aprendendo técnicas valorosas com o coach.

Por essa garra, determinação e foco no futebol, Alexandre Lucas foi convidado a fazer parte de um time de referência em Caratinga. Desta forma a partir do ano de 2024, Alexandre irá compor o time da Jairo Grossi Futsal, com a coordenação do professor Diego Gomes Rodrigues.

Alexandre Lucas contou que está muito feliz em fazer parte do time da Jairo Grossi. “Irei me esforçar muito para que tenhamos muitas vitorias no decorrer do ano, com a benção de Deus e muito treino”, disse.

“Parabenizamos ao atleta pelo empenho e determinação nessa nova etapa! Sucesso!”, considera a direção do Jairo Grossi Futsal.