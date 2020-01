Previsão de chuvas consideráveis. Há risco de grandes alagamentos e transbordamento do rio, além de deslizamentos de encostas

CARATINGA – O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu na tarde deste sábado (25), alerta vermelho para Caratinga, com aviso de acumulado de Chuva. O grau de severidade é grande perigo e o alerta que teve início às 13h35 de ontem segue até às 11h deste domingo (26).

O aviso cita possibilidade de chuva superior a 60 milímetros/hora ou acima de 100 milímetros/dia. Há risco de grandes alagamentos e transbordamentos do rio, além de deslizamentos de encostas nas áreas de risco.

Diante disso, o prefeito de Caratinga Dr. Welington; representantes da Defesa Civil e secretários de governo concederam uma coletiva de imprensa para alertar à população.

O prefeito Welington Moreira destacou que o momento é preocupante. “Riscos concretos que estamos correndo de termos um episódio de enchente em proporções grandiosas no município, diante das últimas informações. Com a criação do comitê iniciado no decorrer dessa semana, com reuniões frequentes e ações necessárias, tem sido feito o acompanhamento diuturno, em especial por parte da Defesa Civil”.

De acordo com o chefe do executivo, a apreensão se dá ainda em relação a situação de municípios do entorno, que também enfrentam chuvas críticas, que impactam em Caratinga. “Toda a região próxima chove bastante como em Raul Soares, Bom Jesus do Galho, Santa Bárbara e Santa Rita. Nossa grande preocupação é que esse volume grandioso de água corra na cabeceira do Rio Caratinga, Córrego do Lage. E se tivermos a confirmação dessa previsão, teremos momentos difíceis nas próximas horas, mas esperamos que isso não aconteça”.

A área central não registrou tantos transtornos hoje e os problemas principais se concentraram nos bairros, relacionado a deslizamentos de terra. Dr. Welington faz uma avaliação do que teria minimizado os danos à população. “Nossa grande vitória foi que na cabeceira do Córrego São João não houve essa precipitação de chuva, como foi no Córrego do Lage e rio Caratinga. Isso ajudou bastante, do contrário certamente teríamos passado por um problema semelhante ou até superior a 2003 e 2004. A intervenção que aconteceu no leito do rio Caratinga, com as obras de canalização e recolhimento do esgoto ajudou bastante no escoamento da água. Se não tivesse tido esta limpeza, um aprofundamento maior na calha do rio, no trecho que corta Caratinga, talvez já tivéssemos tido uma enchente”.

Em relação ao decreto de estado de emergência, o prefeito citou que trata-se de um mecanismo para auxiliar o município e também enfatizou apoios políticos neste momento. “É uma medida, para que se vier a acontecer, certamente teremos de ter parceria do governo do estado e federal diante de todas as dificuldades que os municípios passam e Caratinga não foge à regra. Temos ainda apoio dos deputados que trabalham constantemente por Caratinga, que é o caso do Hercílio Diniz e Mauro Lopes que já se colocaram totalmente à disposição”.

Cristiane do Val, representante da Defesa Civil, esclareceu que o acionamento da sirene de alerta neste sábado se deu por precaução e caracterizou o fenômeno que tem provocado chuvas intensas na região. “O evento que estamos passando hoje é diferenciado, os órgãos de meteorologia que orientam a Defesa Civil de Caratinga nos passaram que é de grande escala. Nesse momento o tempo está muito seco, eles explicam que é como se fosse uma chuva de vento muito forte e ela já criou dentro da região. A região sudeste está sendo mais afetada, até então estávamos no alerta laranja. Recebemos do Cemaden às 1h35 a possibilidade de alto índice de alagamento. Eles explicaram que esse tipo de evento traz chuvas de pancadas. Cai, dá um tempo com grande possiblidade de cair outra pancada muito forte”, finaliza.

Instruções:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).