AJUDE O NEGÃO A COMPETIR

Atleta vai competir pela primeira vez no fisiculturismo e realiza campanha para custear despesas

CARATINGA- O desafio está lançado para Cleidimar Gutierrez, ou simplesmente Negão da Academia, como é conhecido. Ele está na reta final de preparação da VIII Copa Capixaba de Bodybuilding e Fitness. O aberto nacional será realizado 9 de dezembro, às 10h, no Centro de Convenções de Vitória, no Espírito Santo.

Negão da Academia vai competir na categoria bodybuilder até 100 kg. Esta será sua primeira competição no mundo do fisiculturismo, que ele revela já ser um sonho antigo. “Esse sonho começou há 10 anos. Foi se concretizando em 1º de agosto de 2022, onde vim seguindo a dieta restrita, por minha conta, fui decidindo mudar o corpo. Depois, com os conhecimentos do Dayvid, resolvi procurar ele, alinhar uma competição para 2024 e que ele tomasse conta de tudo. Logo em seguida, quando ele voltou da última viagem, ele disse que seguiríamos juntos esse projeto, só que a dieta correspondeu tão rápido e meu físico respondeu muito rápido ainda, que ele me passou essa missão para cumprir agora, dia 9 de dezembro, se Deus quiser”.

Ser um atleta de fisiculturismo não é algo fácil e exige um plano bem pensado, com refeições programadas, nutrientes ajustados e muito trabalho pesado, como explica. “A princípio, as primeiras dietas estavam sendo até flexíveis, tinha algum doce ali, mas, que ficava dentro da dieta, tinha bastante fruta. Já ao se passar próximo de oito semanas atrás, a dieta começou a ficar mais apertada, o treino começou a ser mais intenso, duas vezes ao dia, dois aeróbicos ao dia, incluindo sábados, domingos e feriados. E agora, essa reta final é mais difícil, não estou comendo carboidrato. A única fonte de carboidrato é brócolis. Estou comendo muito ovo e fazendo uso de muita tilápia, que é mais solúvel. A água começou na segunda, vou tomar 12 litros de água até na quinta-feira e na sexta-feira apenas administrar dois litros de água durante o dia. Acabou aquilo ali, só depois do campeonato que vou tomar o primeiro copo com água”.

Negão da Academia não teme os desafios e se sente preparado para a competição deste sábado (9). “Vou ser bem sincero, quando a gente alinhou a competição, coloquei na minha cabeça que ninguém ia ser melhor do que eu treinando, fazendo dieta ou cardio. Tudo foi sempre eu vencendo meu psicológico, pois, sou meu melhor herói e posso ser meu melhor vilão. Mas, a parte do vilão nunca vai vencer porque sempre o herói vai permanecer”.

Apesar do empenho e esforço do atleta, também é necessário cobrir as despesas, como transporte e hospedagem, por exemplo. Por isso, ele deu início a campanha do PIX Solidário. “Não vou mentir, o nosso esporte é o mais caro que existe. Nenhum outro esporte é mais caro, porque o investimento é corpo. A demanda por corpo é muito alta. Requer muito custos de manipulados, exames, etc. E o alimento que na reta final é o mais caro, que é a demanda. Mas, graças a Deus, aproveitando também para agradecer a todos que me ajudaram, estão ajudando ainda e vão ajudar. Agradeço demais que sem vocês não ia conseguir realizar esse sonho”.

Quem quiser ajudar Negão a competir, pode contribuir através do PIX 33999111522. “Está em nome da minha esposa Tania Maria de Oliveira. O que o seu coração mandar é bem-vindo e pode ter certeza de que na segunda-feira, dia 11, a gente vai ter bons frutos aqui”, finaliza.