Agradecimentos

Dia 18 de maio lancei meu livro Tramoia do Destino dedicado ao público adulto.

Agradeço a todos que lá estiveram dando-me a presença carinhosa. Primeiramente, agradeço a Deus pela saúde e entusiasmo para mais um momento de trabalho. Também a Nossa Senhora que sempre está comigo em todos os momentos, dando-me colo e bênçãos. Agradecimento especial ao Eugênio Maria Gomes, pelo prefácio do meu livro e por suas palavras calorosas ao me apresentar. Minha gratidão vai para a Academia Caratinguense de Letras que me honrou ao estar do meu lado nesse momento tão importante para mim. Também ao Sistec e outros setores da imprensa local.

Agradeço a presença do Pedro Leitão, que deixou seus afazeres para me abraçar. À Juliana Anselmo pela bonita apresentação de sua academia Aplauso. Também um beijo de afeto para minha neta Cecília, que declamou lindamente um poema meu. Meu obrigada muito forte vai para o Coral Som Alegre da Assembleia de Deus que encantou com um hino lindíssimo cantado pelas 36 vozes. Obrigada ao Paulo Lopes que possibilitou a ida desse coral a minha festa. Também ao regente Adão Pinto da Costa por sua atuação junto ao coral. Obrigada ao Dr. Giovanini pela ajuda na publicação do livro.

Naquele momento, agradeci a todos e fiz um instante da saudade. Lembrei pessoas que foram importantes em minha vida literária. Recordei Ziraldo, que me deu capas para o primeiro e segundo livros que lancei e o prefácio, sendo presença marcante no lançamento deles no Rio de Janeiro, levando o artista Grande Otelo para maior alegria. Lembrei Agnaldo Timóteo, que cantou em muitas das minhas festas, sem nada cobrar. Também foi lembrado Humberto Luiz Salustiano Costa que foi presença desde o lançamento do meu Balão Azul, abrindo-me as portas do Jornal de Caratinga que estava sob sua direção, onde escrevi por mais de 30 anos. Finalmente, trouxe Míriam Mangeli, primeira diretora que me convidou para lançar meu primeiro livro em sua escola.

Agradeço pela cessão do espaço Professor Celso Simões Caldeira. Lembrando que a Líliam Emery me atendeu com muita gentileza.

Minha terra sempre me prestigiou desde o meu primeiro livro. Sinto-me feliz em ter amigos tão bons e companheiros. Há amigos que me acompanham desde os primeiros livros e nunca faltam com seu apoio.

Só Deus poderá pagar por mim a todos!

Marilene Godinho