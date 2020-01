Adolescente fica parcialmente soterrada após queda de barranco

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA– A queda de um barranco deixou uma adolescente de 17 anos parcialmente soterrada na rua Palmeira, no centro de São Sebastião do Anta.

Neste domingo (27), por volta das 10h30, a Polícia Militar foi acionada para auxiliar na retirada da vítima que estaria soterrada até a altura do queixo, em virtude da queda de um barranco que fica nos fundos da sua residência.

Com a ajuda de voluntários, os militares retiraram a vítima do local, que estava consciente e apenas com escoriações e dores pelo corpo. Após ser resgatada, a adolescente foi encaminhada para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, e os demais familiares foram auxiliados a saírem da casa, pois havia a possibilidade novos deslizamentos no local.