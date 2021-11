Adolescente de 16 anos morre em acidente de moto

BOM JESUS DO GALHO- Vitor Hugo de Oliveira Garcia, 16 anos, morreu nesse sábado (20), depois de se envolver em um acidente de moto na MG- 329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho.

Paulo Cesar do Prado Fernandes, 29 anos, pilotava a motocicleta Honda Bros, e na garupa estava Vitor, que chegou a ser arremessado em uma ribanceira.

O acidente aconteceu próximo ao Córrego do Feijoal.

Os dois jovens chegaram a ser socorridos pelo Samu ao hospital.

As vítimas levavam materiais de futebol, e estavam indo participar de uma competição em Bom Jesus do Galho. De acordo com a organização da copa regional de futsal, a partida foi adiada em função do ocorrido.

Paulo segue internado em estado grave no hospital Nossa Senhora Auxiliadora.