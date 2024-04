Administração de Inhapim entrega centésima obra para a população

INHAPIM- Na tarde da última sexta-feira (12), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito, Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” entregaram para a população inhapinhense a centésima obra edificada nestes quase oito anos de governo. Trata-se dos calçamentos e drenagem pluvial das ruas Gumercindo de Lima, e do prolongamento do pavimento em blocos sextavados da avenida Lourdes da Cruz, ambas localizadas no bairro Bela Vista.

O vice-prefeito Sandro da Saúde agradeceu a Deus e comemorou a marca da centésima. “Não existe outro sentimento que invada o nosso peito a não ser o sentimento de gratidão à Deus por nos conceder saúde e força para trabalharmos em benefício de toda população inhapinhense, sem distinção alguma, sempre olhando de maneira carinhosa e humanizada para aqueles que mais necessitam das ações do poder público. Sentimento também de dever cumprido, pois ao lado do amigo e prefeito Marcinho, estamos retirando do papel obras sonhadas a tantos anos pela nossa população”, informou.

O prefeito Marcinho lembrou que as obras de calçamento e drenagem pluvial do prolongamento da avenida Lourdes da Cruz, e também, o calçamento da rua Gumercindo de Lima contou com recursos próprios da prefeitura. “Estamos concluindo e entregando essas obras tão desejadas e aguardadas por muitos anos pelos moradores desta localidade, realizadas com recursos próprio do município. É importante destacar que com a entrega destes dois calçamentos, chegamos a centésima obra entregue a nossa população, e é importante agradecermos a Deus por ter nos concedido força, saúde e sabedoria para realizarmos todas essas obras em benefício da nossa população”, disse o prefeito Marcinho.

Assessoria de Comunicação