Acusado de estelionato é preso depois de enganar idosa

PM conseguiu recuperado o dinheiro furtado

CARATINGA – A Polícia Militar agiu rapidamente na tarde dessa quarta-feira (25), e conseguiu prender um homem que havia enganado uma senhora de 76 anos e furtado a quantia de R$ 1.100,00 de sua bolsa.

Segundo o sargento Amancio, a Polícia Militar está diariamente no centro da cidade e nos bairros, com objetivo de inibir as ações dos delinquentes. “Hoje fomos acionados na área central por uma senhora de 76 anos, e ela muito trêmula e chorando, contou que tinha sacado R$ 1.100,00 no banco Mercantil, proveniente da aposentadoria do filho que tem deficiência física”, contou o militar.

A senhora contou que estava passando pela praça Getúlio Vargas, quando foi abordada pelo suspeito, que muito tranquilo conversando com ela, disse que conhecia o filho dela, e que devia a ele R$ 14,00.

O suspeito tirou do bolso R$ 50,00 e entregou para a vítima. Nesse meio tempo a senhora alegou que não tinha o troco para entregar ao lhe entregar, foi então que o suspeito a convidou para ir ao local onde o carro dele estaria estacionado, na rua Raul Soares, em frente à Casa de Saúde. “O autor disse a ela que teria que pegar algum dinheiro dela para realizar a troca. Muito astucioso, em todo momento o autor conversava com a vítima, dizendo que conhecia o filho dela. Nesse momento ela entregou o pagamento a ele, e ele disse que trocaria o dinheiro. Ele desapareceu e não retornou”.

Foi realizado contato com várias viaturas do turno e começaram as diligências. Sabendo dos crimes de estelionato que acontecem na cidade, os militares foram aos hotéis para saber se tinham alguma informação.

Em rastreamento pela na avenida João Caetano no Nascimento, um homem com as características do suspeito foi encontrado. “Realizamos a abordagem e localizamos com ele mais de R$ 600,00, no bolso, e ele estava com tênis idêntico às das câmeras de segurança, porém a roupa era diferente, mas dentro da bolsa ele portava a mesma calça jeans usada no crime. Foi encontrada com ele uma chave de porta, ele disse que estava hospedado em um hotel. Fomos até o local, onde a testemunha que é recepcionista abriu o imóvel, e localizamos várias roupas dele com várias bolsas, incluindo o restante do valor da aposentadoria do filho da vítima”, contou sargento Amancio.

O homem foi conduzido para a delegacia por estelionato. Amancio agradeceu o apoio da comunidade para identificar e prender o suspeito. “A ação dele foi rápida, mas a nossa foi mais ainda, com apoio da comunidade da área central, que conseguiu captar um vídeo que foi possível identificar o autor. A atuação da base da PM na área central tem inibido muitos crimes, a gente registra diariamente outras modalidades de estelionato, a primeira dessa forma foi no último dia 27 de maio”.

O suspeito contou à PM que mora na Bahia e confessou que percorre várias cidades comentando crimes, e que inclusive estava indo para Manhuaçu.