Acaba de acontecer um acidente em um local conhecido como “Alto da Biquinha”, em Piedade de Caratinga. De acordo com informações preliminares um ônibus que transportava apanhadores de café, colidiu contra a traseira de um ônibus da viação Rio Doce. Por conta da neblina o motorista do ônibus com trabalhadores da colheita de café não teria visto o ônibus da Rio Doce parado, e não conseguiu evitar a colisão. Em instantes mais detalhes do acidente.