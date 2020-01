ACIC recomenda que comerciantes se afastem da área central

Alguns lojistas desocuparam seus estabelecimentos por precaução; outros mantiveram as portas abertas

CARATINGA- Logo pela madrugada, alertados pelo acionamento da sirene e imagens que se multiplicavam pelos meios de comunicação, muitos comerciantes ficaram apreensivos e começaram a desocupar os seus estabelecimentos.

A retirada de mercadorias para muitos se deu pela ânsia de não repetir os prejuízos amargados nas enchentes de 2003 e 2004. Naquela época, longe dos tempos de hoje em que as informações se espalham com tamanha facilidade pelas redes sociais, muitos lojistas perderam tudo.

Por outro lado, alguns supermercados e outros estabelecimentos funcionaram normalmente, passando longe da tensão em que muitas pessoas se encontravam.

No início da tarde, a Associação Comercial e Industrial de Caratinga, orientou a todos os comerciantes que ainda não desocuparam suas lojas, que o fizesse com segurança. “Há risco de inundação e alguns pontos da cidade já estão alagados por dificuldade do escoamento da água. Orientamos ainda que e se afastem da área central da cidade. A prioridade deve ser preservar a vida, oriente suas equipes, segurança em primeiro lugar” destacou o comunicado.