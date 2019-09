Ação social chama atenção para a prevenção do suicídio

Iniciativa da Rede de Ensino Doctum reforça o apoio ao setembro amarelo

CARATINGA – O Núcleo de Apoio Psicológico (NAP) da Rede de Ensino Doctum promoveu uma ação social que movimentou a cidade de Caratinga nesta terça-feira (10). A iniciativa buscou conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção ao suicídio, distribuindo abraços e chocolates com frases de motivação e encorajamento. O objetivo foi reforçar o apoio da instituição ao setembro amarelo, campanha nacional da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e incentivada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A ação foi realizada em conjunto com os alunos das Faculdades Doctum de Caratinga e a professora do curso de Direito, Juliana Ervilha. A iniciativa partiu do pátio da faculdade e percorreu a rua João Pinheiro, localizada no centro da cidade. Segundo a estudante Suênia Valesca, o trabalho buscou desmistificar um tema tabu e incentivar a conversa. “Falar de suicídio é algo valioso, pois muitas pessoas que estão passando um momento delicado sentem vergonha de se abrir”. Neste sentido, a OMS também recomenda que dialogar sobre o assunto é a melhor solução e o caminho fundamental para evitar tragédias e diminuir os índices.

De acordo com o estudante Antônio Guilherme, o momento foi gratificante e uma experiência única. “O gesto caridoso tem o poder de mudar a vida das pessoas, mostrando que o afeto sempre será o melhor caminho. Além disso, a conscientização faz com que a informação chegue a mais pessoas, fazendo jus ao exercício de cidadania”. Para a estudante Julyana Alves Silva, contribuir para uma sociedade mais consciente pode ajudar na prevenção, uma vez que os sinais são silenciosos e, por isso, a atuação da família ou mesmo de um profissional, é mais difícil. “Foi gratificante participar de um gesto que pode mudar o pensamento de alguém que tenha dificuldade de expressar. Gestos pequenos podem salvar vidas”.

SETEMBRO AMARELO

O objetivo da campanha é conscientizar a sociedade e ampliar o diálogo sobre suicídio como forma de contribuir para redução do número alarmante de casos. No Brasil, desde 2015, é possível entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV) a qualquer época do ano. O CVV disponibiliza apoio emocional, atendendo a quem precisa de forma gratuita e anônima, através do número 188.