Abraço solidário marca reabertura do hospital

Atendimentos foram retomados inicialmente pelos casos de internação de pacientes transferidos da UPA

CARATINGA- A tarde de domingo (21) foi marcada pelo abraço solidário ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). Prefeitos de Caratinga e região, vereadores, funcionários do hospital, empresários e população em geral participaram do ato, que teve início nas imediações da parte baixa do hospital, onde as pessoas seguiram de mãos dadas sentido ao prédio da Maternidade Grimaldo Barros de Paula.

O provedor padre Moacir Ramos disse que a palavra do dia era gratidão: pedir pouco e agradecer muito. “Agradecer à Deus a oportunidade de estar à frente do nosso Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, à todas as pessoas que vêm abraçando essa causa junto comigo, prefeitos, vereadores, amigos do hospital, funcionários, o Instituto Solidário. Tivemos um momento ímpar na nossa história, acredito que essa data ficará gravada nos nossos corações como um dia muito especial para Caratinga e microrregião. Quero que todos se sintam abraçados e agradecidos”.

Foram meses de empenho e o resgate da credibilidade do hospital, o que moveu inúmeros corações solidários, que decidiram fazer doações para as obras necessárias à reabertura. Padre Moacir enfatizou o esforço e o resultado final. “Todo centro cirúrgico reformado, desta forma, enche os nossos corações de alegria. Iniciei essa reforma sem nenhum centavo no bolso, está ficando aproximadamente R$ 50.000 e tudo está sendo pago com dinheiro de doação das pessoas. Se olharmos lá em cima as enfermarias reformadas, UTIs adulto e neonatal montadas, tudo novinho, para servir a nossa população. Isso realmente é um grande milagre acontecendo em Caratinga”.

O prefeito Dr. Welington destacou que a reabertura representa um momento importante em sua trajetória, como cidadão e como político. “O objetivo que temos na administração é que as coisas funcionem e aqui no hospital não poderia ser diferente. Temos de ressaltar muito todos os trabalhos que foram desenvolvidos desde que o padre Moacir entendeu de aceitar primeiro o convite para ser provedor e depois a coisa mais dolorosa que poderia acontecer, tanto na vida dele quanto na vida gente, como prefeito, em ver na sua administração o hospital fechando. Mas, tínhamos a certeza absoluta de que tudo isso poderia ser revertido, bastasse que tivéssemos a possibilidade de entender da importância que esse hospital tem pra toda nossa sociedade e outras cidades da microrregião. E óbvio, isso não se faz sem dinheiro, precisamos ter dinheiro para que as coisas funcionem. Buscamos recursos através de empresários e cidadãos comuns da sociedade, que entenderam de fazer parte do grupo Amigos do Hospital”.

O chefe do executivo de Caratinga acrescentou que está otimista com este novo momento para o HNSA. “É um dia ímpar na minha vida enquanto pessoa e enquanto prefeito do nosso município, nós estaremos ao lado do padre Moacir e do Instituto Solidário, somos parceiros e vamos trabalhar para que além de ter reaberto as portas, o hospital funcione. A vontade é essa, o objetivo é esse e o trabalho desenvolvido esse tempo todo foi para que isso realmente acontecesse. Cirurgias que antes não se faziam, agora serão feitas. Às vezes é necessário nascer novamente. Fênix assim fez e hoje o hospital está renascendo literalmente das cinzas para se solidificar como uma entidade importantíssima para o nosso município”.

Ademilson Lucas, prefeito de Santa Rita de Minas, também prestigiou a cerimônia de reabertura do hospital e citou que vem acompanhando esta situação desde o anúncio do fechamento. “Toda reunião eu sempre estava presente. É saúde para nosso povo, que precisa muito. E graças a Deus chegamos a um acordo, para ser aberto agora nosso hospital. Estou muito feliz de poder atender aos nossos pacientes, quando o hospital fechou nossa população sofreu muito, mas, acredito que agora vai melhorar, se Deus quiser, para atender ao nosso povo que merece”.

O deputado federal Mauro Lopes, que anunciou emenda parlamentar para custear parte das obras do 4º andar da maternidade, onde funcionarão novos atendimentos especializados; frisou a importância de contribuir com o hospital. “Esse abraço de hoje (domingo, 21) é emotivo, esse hospital aqui construído há mais de cem anos, que nossa diocese cuida é a redenção dos mais pobres. Esse abraço é importante para que cada um que tem amor por Caratinga, faça sua doação para o hospital. Vale a pena conhecer as obras que estão sendo feitas, estou emocionado de ver que o hospital já estará atendendo as pessoas. Que esse abraço seja permanente, vamos todos de mãos dadas ajudar o padre Moacir e o nosso bispo, para que esse hospital possa realmente ser reformado e uma referência de saúde na região de Caratinga”.

ATENDIMENTOS

Os atendimentos estão sendo retomados gradativamente com as internações. Na manhã de ontem, o DIÁRIO esteve na maternidade e apurou que três gestantes já haviam sido atendidas no local. Já no prédio do hospital, está afixado cartaz esclarecendo que ontem e hoje, somente pacientes de transferência via Unidade de Pronto Atendimento (UPA) são atendidos. Ao longo da semana, outros serviços serão realizados como cirurgias.

Conforme a secretária de Saúde, Jacqueline dos Santos, ainda não há uma previsão de repasses por parte do Governo do Estado, no entanto, os atendimentos seguirão dentro da normalidade. “É um marco para a região de saúde de Caratinga, ansiosos por esse dia e muito felizes, porque acreditamos que agora de forma efetiva o hospital estará aberto, em pleno funcionamento. Estamos muito felizes e gratos. Fizemos uma reformulação do plano de trabalho, mas, na totalidade a prestação de serviço hospitalar estará efetiva, abrimos as portas com todos os trabalhos em pleno vigor e continuo acreditando que, a princípio hospital ainda não aportou, mas irá aportar, porque estamos fazendo nosso dever de casa”.

A superintendente do Instituto Solidário, Maria do Rosário Chequer, afirmou que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora seguirá com o objetivo de transparência de suas ações e gastos, o que será apresentado à sociedade em breve. “A fase complicada já se foi. Agora temos que caminhar para frente, mas vamos conseguir chegar nos nossos objetivos. Esse abraço significa o novo marco na história de Caratinga e região na área de saúde. Vamos fazer a gestão e prestar contas, não só para a diocese, mas para a cidade como um todo. A primeira prestação de contas já sai em 90 dias”.

Fotos: (Foto: Pascom Diocese)