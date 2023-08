A SIMPLICIDADE DA FÉ VERDADEIRA-4

A Fé Existe Apesar de Palavras Contrárias

Achei confusa a mensagem que li no site de uma igreja bem ativa no Brasil:

“Embora Jesus não esteja mais fazendo os milagres como em seus dias, Ele está sempre pronto para salvar…”

Concordo inteiramente com a suprema importância do milagre da salvação – isto é, que uma pessoa pode, da noite para o dia, mudar completamente sua visão de tudo, inclusive e sobretudo, sobre Deus – que Ele existe, que é o Criador de tudo, e que além disso, ele é um Ser Pessoal, que se comunica e se relaciona conosco. E que deseja profundamente que pensemos e acreditemos na continuação de nossa vida – mas com Ele, para sempre! E que Jesus, Seu Filho, é o Caminho!

Como já mencionei: isso é, de fato, o maior milagre de todos! É a volta do filho pródigo, perdido, que gastou todos seus recursos, e agora, volta a seu lar, à comunhão com seu Pai!

Contudo – um hino que aprendi na minha infância diz assim:

Cristo vai hoje passar… Cristo vai hoje passar…

Essa letra foi escrita por um jovem americano – Eliseu Hoffman, no século dezenove. Ele escreveu mais de 2.000 músicas com textos simples, claros, declarando a a fé verdadeira. Continuando a letra:

Cristo vai hoje passar, passar, passar!

Passa de amor transbordando,

Todos a si convidando.

O Mestre vai hoje passar,

Sim, hoje ele vai passar.

A história que queria focar hoje está em Lucas 17:11-19:

“Aconteceu que, indo ele [Jesus] para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar num povoado, DEZ LEPROSOS saíram-lhe ao encontro, pararam de longe [por causa da lei da impureza] e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!!

Que recepção que o nosso Senhor teve: não foi apenas um, mas logo 10 pessoas cujos corpos estava decaindo a olhos vistos!

Ouvi uma pesquisadora do mar falar esta manhã: “A profundeza do maior nos deixa sentir quão pequenos somos! Enfrentar ondas de 100 metros de altura, e aquela pressão que aquele submergível não conseguiu suportar, tudo isso nos mostra quão distantes estamos de penetrar nos mistérios do Universo…”

Comecei então a pensar:

Por que somos tão orgulhosos, e achamos que nossa raça humana tem conseguido tão grandes conquistas – por quê?

Por outro lado, quantas pessoas estão – mesmo em hospitais muito bem equipados, sofisticados – sofrendo dores horríveis, sofrimento que perdura, que se esvai e que volta – ainda há muito a conquistar, a descobrir, a desvelar!

Dez leprosos clamaram a Jesus por ajuda – aquele clamor que toca no coração de Deus. E o Senhor deu apenas uma ordem que todos cumpriram:

“Vão se apresentar ao sacerdote – o responsável pela Saúde Pública, e peçam dele um certificado que vocês estão curados!”

A resposta – que foi a obediência àquela ordem de Jesus – estava baseada na fé que eles tinham nele.

Que tipo de fé é essa! Que poder que ela tem! Ela é a verdadeira, pois todos foram curados!

Jesus gostava de ‘embolar’ as coisas – e fazia tudo com graça, com paixão, considerando a situação de cada pessoa!

Fé verdadeira – o que é isso?

Cristo vai hoje passar!

Eu diria a você e a mim:

Abre teu coração, pois ele pode te dar aquela dica que vai te trazer a libertação do teu fardo – esse fardo, essa doença, essa dor – sofrimento que você carrega, que te isola, que te tirou de perto dos teus queridos, e que te fez desistir de ter esperança…

Os milagres continuam acontecendo HOJE. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre (se lembra dessa passagem bíblica?).

Não desista, abra teu coração – Ele está passando aí no teu lugar onde estás!

Aqueles dez viram o Mestre passar e usaram a arma secreta, e certeira: Clamaram sem medo. E tiveram a resposta!

Felizes os que clamam… Eles terão milagres!