A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil/ RJ (IAB)

Sérgio Moro anuncia filiação ao Podemos, vai entrar para a política partidária e concorrer nas próximas eleições à Presidência da República. Seu slogan é: “Juntos poderemos construiu um país justo para todos”, conforme filiação divulgada em todas as redes sociais. Moro foi ministro da Justiça e Segurança de Jair Bolsonaro.

Será que Moro quer tirar Bolsonaro do segundo turno das eleições e derrotar Lula, do PT, na disputa final?

É incrível como as coisas vão acontecendo e nossas reflexões se amadurecem e acaba que mudamos de opinião. Isso acontece comigo. Eu votei no PT, Lula, Dilma acreditando na seriedade e planos de justiça social que Lula pregava, apesar de que o ex-presidente nega não ter havido corrupção na Petrobrás. Acredito que ele poderia ter feito muito mais se não fosse a quantidade de dinheiro que sumiu em seu governo, mas quando o poder sobe à cabeça…tudo fica esquecido. Escândalos de corrupção marcou a imagem do Partido dos Trabalhadores.

Vocês se lembram do mensalão que envolvia o esquema do pagamento de propinas a parlamentares em troca de apoio ao governo em votações no Congresso? E a Operação Sanguessuga da Polícia Federal para compra de ambulâncias?

Fraqueza dos homens!

Depois votei em Jair Bolsonaro, acreditei em seus slogans usados na campanha. Homem sério, mas com o tempo apareceram as rachadinhas, a interferência na Polícia Federal para proteger os filhos. Até que essa interferência para proteger filhos e filhas mesmo que estejam erradas é comum aqui no Brasil. Sei lá se essa conduta de pais e mães, irá dar suporte para a formação de um bom caráter. Não sou psicóloga. Nada entendo.

Além do mais, depois que Bolsonaro não se vacinou, desafiando a ciência e influenciando muitas pessoas a fazerem o mesmo, sinto uma angústia com esta postura do presidente que nem sei explicar. Principalmente, por que minha mãe se foi …acreditando que o Covid era apenas uma gripezinha.

Graças a Deus, segundo a mídia, mas de 100 milhões de pessoas em nosso país já estão vacinadas.

Em relação a aprovação do governo Jair Bolsonaro (ainda sem partido, mas o Partido Liberal confirmou a filiação do presidente), segundo a Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, (10/11/2021), de acordo com o levantamento, 69% dos entrevistados acham que Bolsonaro não merece mais quatro anos de governo, sendo o principal motivo, a economia”. (blogscorreiobraziliense.com.br/Vicente/geial-quaest, publicado em 10/11/2021 por Rossana Hessel).

A notícia de que Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro ter se filiado ao Podemos, balançou o mundo político, pois Moro representa o símbolo da LAVA JATO.

Para Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan, “Moro sempre teve um propósito político, mas fazia de forma camuflada”.

E o presidente está em campanha pois criticou os partidos de esquerda e do Novo, que votaram contra a PEC dos Precatórios. Para Bolsonaro, quem sancionou a lei que transfere “R$ 49,3 bilhões do Bolsa Família para o Auxílio Brasil é a solução tomada, com toda a responsabilidade, para dar meios para as famílias mais necessitadas sobreviverem.”

É importante citar que o Diário de Caratinga, publicado na quinta-feira passada, 11 de novembro de 2021, nos explicou detalhadamente como vai funcionar o Auxílio Brasil, excelente artigo para compreendermos como esse programa social, criado no governo de Jair Bolsonaro irá funcionar e a informação de que esse benefício irá ser pago já no próximo dia 17. Vale a pena ler.

A análise sociológica que faço, não posso negar o legado que Sérgio Moro deixou em serviço da justiça, o que nos deu uma direção nova, pois seus atos na Lava jato, tenho a lembrança mais rica, foi possível com o seu trabalho nos mostrar um comportamento exemplar, onde reuniu jovens promotores, juízes, delegados de competência para mirar os projetos que tinham a sua frente. Criou uma unidade de pensamentos e logrou realizar com muito sucesso um período que o Brasil passava e passa ainda por grandes períodos de corrupção.

O que nos faculta ouvir as propostas de Sergio Moro, é que ele nos deixou em seu trabalho da Lava Jato, o interesse de nos revelar a verdade. Parece que por meio de seus esforços quis destroçar à falsidade. O seu discurso em defesa da Operação Lava Jato, fez crítica ao governo de Lula e Bolsonaro.

Cito também que Moro investigou suspeitos de crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro e foi auxiliar da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mensalão.

Eu penso que a corrupção, está intimamente ligada à justiça social, todos devem ter seus direitos garantidos, promoção de bem, sem preconceito. A democracia de fato como é tratada pela Constituição Federal, nesse contexto é importante repetir, o que a Lava jato fez, apontando o caminho do mal, ou seja a corrupção. O Brasil é uma República e sendo assim não se pode aceitar corrupção com naturalidade, pois o grande desafio para a democracia contemporânea é dar eficácia as normas constitucionais, para que todos tenham vida digna. A corrupção retira as oportunidades dos desiguais, dos miseráveis.

Em torno de tantas derivações, as modestas reflexões que trago aqui, como cidadã e colunista preciso citar a liberdade de expressão, de colocar pontos que podem nos chocar, mas é a partir das informações é que tomamos nossas decisões. Calar professores, calar a mídia, não cria pensamentos críticos e isso não irá acabar com a democracia. Expressar ideias, a liberdade política é a base da democracia.

E decisões, segundo o Padre Airton de Arcos, Recife, significa cisões. Romper.

O preconceito agrava ainda mais o que estava ruim e a história nos mostra como as violências sempre existiram e ainda existem. O debate, a troca de ideias é de grande importância. Nenhuma decisão é eterna. Relatei para vocês acima de como mudo de opinião, de decisões após ser informada de fatos que não sabia. Precisamos de informações para podermos cuidar da democracia do nosso Brasil. Cuidar para aperfeiçoá-la. Nada na vida é perfeito, mas tudo precisa de cuidado.

PAZ E BEM.