A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA.

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política (IUPERJ)

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil (IAB-RJ)

Delgatti, o hacker da Vaza Jato, foi preso preventivamente pela PF (Polícia Federal) sob a acusação de criar um mandato de prisão falso, contra o ministro Alexandre de Moraes. O mandato de prisão falso era para contradizer o que Alexandre de Moraes defendeu e defende sobre a idoneidade das urnas eletrônicas.

A mídia nos conta que “Vermelho” é o nome de guerra de Walter Delgatti Neto.

Vocês se lembram da Lava Jato?

A Lava Jato foi alçada como a maior operação de combate aos desvios públicos em 2014. Foi uma operação da Polícia Federal em conjunto com procuradores para investigar irregularidades, sendo um dos principais acusados o nosso presidente atual Luís Inácio Lula da Silva que passou 580 dias presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Paraná. O que é preciso esclarecer é que segundo site poder360.com.br, Lula não foi absolvido de todos os processos. Leia a reportagem completa em poder260.com.br/lava/jato.

Bolsonaro quando era presidente do Brasil, falava que “ele” havia acabado com essa operação, pois não haveria mais corrupção em nosso país.

“É um orgulho, uma satisfação que eu tenho a dizer para essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo”, disse Bolsonaro, sob palmas, em evento no Palácio do Planalto para lançamento do programa Voo Simples, de medidas para o setor aéreo. (cnnbrasil.com.br/politica).

E a Vaza Jato foi um vazamento que expôs mensagens de integrantes da força tarefa da Lava Jato. Delgatti disse que após ter invadido celulares de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato (CNN) não conseguiu mais parar de fazer “ esse trabalho” (grifo nosso). Uma coisa me chamou atenção foi a fala de Delgatti para a CNN que não imaginava encontrar irregularidades na Operação Lava Jato. Confesso que também fiquei assustada!

Nesse contexto, o que me deixou mais perplexa foi que após a atuação de Delgatti na Vaza Jato, ele nos conta que foi procurado por políticos da extrema direita. E conta ainda para a CNN que em agosto de 2022 se encontrou com Jair Bolsonaro, quem o teria lhe questionado se seria possível invadir uma urna eletrônica? Encontrar fragilidades sobre o sistema de votação no Brasil foi também lhe proposto por Carla Zambelli.

Delgatti, estando munido do código fonte iria tentar invadir a urna eletrônica. Obcecado pelo emprego que Carla Zambelli lhe prometeu e o valor que iria receber continuou com as tentativas.

Por outro lado, o que ficou esclarecido é que o Presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes está correto, pois a tentativa de invasão do sistema de votação não prosperou. O hacker relatou que o acesso concedido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) era o local, ou seja, seria preciso estar nas dependências da Justiça Eleitoral para acessar o sistema. O depoimento registra que ele não conseguiu invadir o TSE, MEMSO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS, pois o código fonte da urna eletrônica não fica hospedado em um computador com acesso à internet, mas fica em um computador off-line, não sendo possível o acesso externos” nos conta o depoimento do hacker por meio dos diversos tipos de mídias.

Assim fica a pergunta se é verdade o que Delgatti informa em relação ao financiamento que obteve por meio de Zambelli e o encontro com Bolsonaro?

Combinações que não são permitidas pela lei brasileira, Vaza Jato, encontrar conversas comprometedoras de Alexandre de Moraes, emitir um mandato de prisão em desfavor de Alexandre, Ministro do Supremo, como se fosse o próprio ministro o autor do documento são revelações que expõem como a corrupção está enraizada na sociedade brasileira.

A mistura de política e redes sociais, sentimento de ódio, isso tudo não se deu da noite para o dia. Parece indicar um sinal amarelo e nos pede atenção para os vários sentidos, os rumos da nossa democracia que sofre com os movimentos que a levam para trás tanto da extrema direita como também da extrema esquerda. Notícias falsas que apontam irregularidades acontecem dentro do nosso próprio sistema e estrutura, escândalos políticos, cujo os desdobramentos político-jurídicos apontam para o abuso de poder.

Mesmo que seja lento o processo para coibir a corrupção precisamos mudar a cultura de nossa sociedade. E isso se dará por meio da educação tanto familiar como também por meio da educação escolar.

PAZ E BEM!