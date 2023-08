A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política (IUPERJ)

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil (IAB-RJ)

E não é que é verdade? O mesmo carinho que eu sinto por Caratinga, Caratinga sente por mim. Preciso falar sobre isso antes de adentrarmos no assunto de hoje pois no artigo anterior escrevi sobre o filme da boneca Barbie, e após a publicação recebi mensagens sobre a comparação que fiz entre mim e Barbie. A resposta dos meus leitores e leitoras foi que eu sou muito mais linda por dentro e por fora do que a Barbie. Agradeço muito esse comentário, minha auto- estima se elevou ainda mais (rsrs) e posso confessar que fiquei até mais tranquila em dormir com a minha barriguinha bem estufadinha, sem precisar se importar muito com o peso.

E mudando de água para o vinho, venho questionar quem é o Mauro Cesar Barbosa Cid, o Mauro Cid, ou coronel Cid”?

O Cid filho é oficial de Exército com mais de 20 anos de carreira e também se formou pela Aman em 2000.Em 2018, ele se preparava para assumir um posto nos Estados Unidos quando foi nomeado pelo general Eduardo Villas Boas, então comandante do Exército, como ajudante de ordens da Presidência do governo Bolsonaro, cargo em que ocupou durante os quatro anos de mandato, período em que teve um salto gigantesco na carreira militar, subindo de major para tenente-coronel, nos conta o site band.uol.com.br.

E o que faz um ajudante de ordens da Presidência?

Esse é o braço direito e esquerdo de um presidente, que presta assistência direta tanto ao presidente como à sua família, tendo acesso ao celular do presidente Bolsonaro e às correspondências recebidas. Participou de viagens, reuniões reservadas e teve acesso às dependências do Planalto e ainda cuidou das contas pessoais de Bolsonaro e da primeira-dama Michelle Bolsonaro, nos conta o referido site, onde você pode ver a descrição completa de Cid. No entanto não podemos nos esquecer que Cid estava desempenhando uma função públicas.

O que me chamou atenção em Mauro Cid, foi o seu comportamento durante a CPMI do dia 08 de janeiro. Cid acatou a orientação de sua defesa e decidiu não responder às perguntas dos integrantes da comissão parlamentar mista do inquérito (CPMI). Cid não aproveitou a oportunidade de esclarecer os fatos dos quais está sendo acusado. Manteve uma postura que me impressionou, pois mesmo durante várias acusações ficou em silêncio, nenhum grito por sua parte e nem um gesto de agressão. Foram tantas as perseguições contra Cid, não sei se posso usar esse verbo, pois ainda não se sabe a verdade dos fatos em que o ex- ajudante está envolvido. O que fica claro é que Cid não quer pagar a conta sozinho das acusações que está recebendo, mas o esforço de isolar outras pessoas envolvidas é surpreendente. Será que se trata do ex-presidente Bolsonaro? Será que Cid quer proteger Bolsonaro de ser o sujeito que arranhou a imagem das Formas Armadas? Ainda não podemos responder.

Sobre a CPMI, citada acima preciso esclarecer que essa investiga a invasão e depredação de prédios públicos em 08 de janeiro por cidadãos brasileiros conforme nos mostrou as mídias e ainda hoje esse fato da invasão pode se dizer que está ainda mais barulhento. A gravidade de quebrar o prédio dos três poderes, garantir a lei da ordem, É imprescindível declarar os culpados que causaram essa turbulência.

Segundo a Revista Veja, edição 2846, 21 de junho de 2023, nos informa sobre as conversas comprometedoras de Cid com oficiais dispostos a sufocar a democracia, pois a Veja teve acesso ao relatório da Polícia Federal sobre o material encontrado no celular do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Nele, mensagens e documentos revelam um plano para anular as eleições e afastar ministros do STF e colocar o país sob intervenção militar.

Segundo ainda a mídia Mauro Cid, está envolvido no caso das joias, itens recebidos pelo Estado brasileiro no exterior, leia-se Jair Bolsonaro. Esse fato não foi o que levou a prisão de Mauro Cid, mesmo com a comprovação pela polícia federal da movimentação financeira de milhões em sua conta. É um caso sério e o questionamento sobre os recursos obtidos por meio da venda, para onde foram, saberemos depois. O que sabemos é que segundo Bolsonaro a autonomia foi dada a Mauro Cid e o ex-ajudante diz que cobria ordens. De quem?

O que gostaria de esclarecer que a prisão de Cid ocorreu em 03 de maio de 2023. O tenente-coronel do Exército Mauro Cid foi preso em uma operação que investiga supostas fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente e de pessoas ligadas a ele. Segundo a bbc.com/portuguese, a Polícia Federal apura a inserção de dados falsos sobre vacinação contra a covid-19 no sistema do Ministério da Saúde, para emissão de certificados que viabilizariam uma viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, essa foi a causa da prisão de Mauro Cid.

O que se sabe até hoje por meio das mídias é que Cid está envolvido em muitos escândalos, e que ainda tudo está sob investigação.

Como ainda não podemos dizer quem é ou não culpado, eu preciso confessar que a perda de Bolsonaro para presidente do Brasil nessa última eleição, sinaliza que tudo nessa vida é descoberto, pois se assim não fosse nunca poderíamos imaginar que esses fatos expostos e considerados imorais nunca seriam revelados. Em um país democrático como o nosso, revelações como essas resultam sobre o que ocorria no governo do ex-presidente Bolsonaro. Isso serve para qualquer governo esquerda ou extrema direita, e ainda em quaisquer esferas, seja na federal, estadual ou municipal.

A pergunta que fica é: -Será uma perseguição política?

Ao final da metamorfose veremos o resultado.