A NECESSIDADE DE SER CRIANÇA-4

Um rico que virou criança?

Hoje preciso contar algo que aconteceu na vida de Jesus. Está registrado em Lucas no capítulo 19: é a história do Zaqueu de Jericó.

Quem era ele?

Diz ali que ele era rico e “chefe dos publicanos” – em outras palavras, ele, como judeu, tinha conseguido emprego com os romanos.

Logo com quem! Eles tinham conquistado – via guerra de ocupação – todo o território de Israel!

O que ele fazia? Cobrava impostos do povo judeu para os bolsos dos romanos.

Além de ser visto como inimigo do seu povo, ganhava muito bem! Como autoridade, podia cobrar o valor que quisesse! Ele tinha poucos amigos – e era odiado por muitos!

Mas – um dia – ele ouviu que Jesus, o mestre judeu, estaria passando pela sua cidade. Já tinha ouvido muitos falarem dele, e agora ele achou que era a vez de conhece-lo.

Detalhe: o homem era baixinho, e no meio de uma multidão, ele desaparecia, e também, não conseguia ver nada.

Tomou uma decisão: imaginou onde o Jesus iria passar pela cidade:

– Perto da figueira! Ela é fácil de subir.

Dito e feito -, ele foi e subiu na dita árvore.

Não deu outra. Momentos depois vinha a multidão, e Jesus puxando o cortejo.

O ricaço estava escondido em cima da árvore – Ninguém vai me ver aqui, pensava ele.

Assim que Jesus chegou no ponto, olhou para cima e pimba – viu Zaqueu e até sabia o nome da figura. Jesus falou direto, sem rodeios:

– Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa.

A autoridade não teve saída. Escorregando rápido, lá estava ele do lado daquele a quem ele tanto queria conhecer.

Foram direto para a mansão, e logo as mesas foram postas, e um banquete estava sendo oferecido.

Os amigos, os curiosos, outras autoridades da cidade tinham entrado também. Jesus e sua turma logo se acomodaram.

Espera aí – subir numa árvore – isso é coisa que adulto, ou até mesmo, que uma pessoa de destaque faria?

– O que estava acontecendo? O rico tinha ficado maluco?

Mas, havia mais surpresas para gente grande:

De repente o baixinho se levanta, pede silêncio, e dirige uma palavra diretamente para Jesus, e todo o mundo escuta:

– Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e, se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei quatro vezes mais.

Por tal discurso ninguém esperava.

O homem estava fora de si.

Ele virara uma criança! Ele disse que daria metade de sua riqueza para os pobres!

Imagine as reações!

Mas não parou aí: aos que prejudicara – e tinha muitos -, ele se propôs a devolver quadruplicadamente!!!

O Mestre, porém, achou isso bem normal, e disse:

– Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão!

Você está entendendo: aqui temos mais uma atitude de “criança” – que no caso é fazer coisas corretas, inesperadas sem buscar a aprovação ou o aplauso da plateia, do público – sem exigir um ‘like’, sem cobrar pontos…

Entretanto, esse que é o reino de Deus que Jesus veio trazer, e sobre o qual ele pregava, e que para entrar nele, a pessoa tinha que se tornar uma criança!

Imagine como seria nosso mundo onde isso estivesse acontecendo.

Seria um paraíso, e não haveria pessoas carentes… Pois a sensibilidade dentro de cada um de nós faria tudo para que todos tivessem o que necessitam…

Sinceramente, esse continua sendo o plano do Senhor.

E, sim: existem lugares, comunidades HOJE onde isso continua sendo praticado.

Quando Jesus reina em nós, aquilo que parecia uma solução, ou um tipo de salvação – perde o brilho, e é desmascarado.

A bondade, a generosidade que emana do Senhor Jesus é incomparável.

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum; E-mail: [email protected]