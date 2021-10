A MÚSICA DE CAÍQUE FERREIRA

Clipe de “Áudio Falha” conta com participações influencers das regiões de Caratinga e Manhuaçu

CARATINGA – Caíque Ferreira está feliz com o rumo que sua carreira está tomando. Ainda mais depois do lançamento da música ‘Áudio Falha’, cujo vídeo conta com participações de influencers de Caratinga e Manhuaçu, seu nome está sendo reconhecido fora da região e com isso ampliando seu nome no mercado da música.

Histórico

Caíque Luiz Mendes Ferreira, mais conhecido como “Caíque Ferreira”, cantor mineiro da cidade de Manhuaçu. Ele começou sua carreira aos 13 anos, onde teve sua primeira apresentação em um evento, próximo de sua cidade. Com o passar do tempo, Caíque foi ficando cada vez mais apaixonado pela música e, a partir daí, decidiu gravar seu primeiro single “Pinga, Modão e Churrasco”, que foi de sua própria autoria, lançada em 28 de fevereiro de 2020. Sua música teve mais de 20.000 plays nas plataformas de áudio. Foi sucesso, e se tornou conhecido nas regiões de Caratinga e Manhuaçu.

Além disso, fez participação na música “Pega no Laço”, da cantora Gladis Ferriz, entre outros lançamentos como: “Playboy x Cowboy”.

Atualmente, Caíque conta com o lançamento “Áudio Falha”, música que está sendo bem executada nas mídias; com autoria de Gui Gonçalves e Vítor Carvalho, compositores nomeados que possuem um grau de conhecimento público.

Seu novo lançamento teve produção do maestro Juninho Gardingo, produtor musical da cidade de Matipó.

O novo clipe teve participação de influencers das regiões de Caratinga e Manhuaçu. Dentre eles, está o famoso Abatiá, badalado e conhecido por muitos.

Com mais de 24,000 mil visualizações, Caíque tem a música mais tocada na região de Manhuaçu em menor tempo de lançamento. Apesar, de outros artistas atingirem números maiores, ‘Áudio Falha’ foi uma música totalmente lançada e divulgada no ‘orgânico’; ou seja, tudo sem nenhum investimento em divulgação.

Caíque também tem pro futuro, projeto como: seu DVD, onde vai abrilhantar mais ainda sua carreira.

A entrevista

Você tem quanto tempo de carreira e quais são suas influências?

Tenho quatro anos de carreira e as influências são artistas por meio do meu trabalho: Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes, são artistas que uso como base pra fazer um bom trabalho.

Sua família foi importante na sua formação musical?

Com certeza. Minha família sempre esteve presente, não só na música, mas sim em tudo que eu vou fazer sempre me apoiam.

Como um novo artista, qual sua maior dificuldade na música?

Hoje em dia a dificuldade que a gente passou foi só em questão da pandemia, mas agora já estamos retornando aos palcos e voltando a rotina.

Em que se inspira quando vai compor suas músicas?

Eu não sou de compor tanta música, mas eu imagino histórias, coloco no papel e vou formando a ideia da música.

Sua música de trabalho é ‘Áudio Falha’. Inclusive o clipe foi gravado com participações de influencers das regiões de Caratinga e Manhuaçu. Como foi esse trabalho?

‘Áudio Falha’ apareceu pra mim em Junho de 2021, no mesmo momento já levei a música pro estúdio, produzimos e veio a oportunidade de gravar o clipe junto com o influencer Abatiá. Com isso colocamos tudo em ordem e produzimos tudo de forma correta e o mais rápido possível pra fazer o lançamento que se tornou um sucesso.

Exceto ‘Áudio Falha’, qual música sua que você mais aposta que possa ser sucesso no futuro?

Por enquanto não tenho uma outra música em mente, mas já estamos recebendo composições pra colocar no nosso novo projeto.

Como você enxerga sua carreira daqui cinco anos?

Eu acho que se Deus permitir e a gente continuar fazendo um trabalho bacana do jeito que estamos, daqui a cinco anos vou conseguir estar em um nível maior, com mais profissionalismo ainda.

Por fim, qual mensagem você deixar para as pessoas que acompanham seu trabalho?

Tudo o que eu tenho é agradecer a todos que acompanham meu trabalho, todos esses números de visualizações que estão na minha música, são números conquistados por vocês, e continuem ouvindo minha música por que em breve vem mais projeto por aí.