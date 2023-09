A ESCOLA QUE SE TORNOU UMA GALERIA DE ARTE

Alunos Centro Municipal de Educação Maria da Penha Ivone Abrão mostram talento e criatividade

BOM JESUS DO GALHO – A arte vai muito além da estética, da criatividade ou de seu potencial crítico e transformador. A arte é oportunidade de aprender e educar. E foi justamente essa a proposta de um projeto criado no Centro Municipal de Educação Maria da Penha Ivone Abrão, em Bom Jesus do Galho. A professora Elizabeth Ferreira Raminho Paiva explica a origem desse projeto. “Percebi como os jovens se encontravam desmotivados e através da arte, o aluno vivencia e compreende os aspectos técnicos, criativos e simbólicos em música, artes visuais, teatro, dança e suas interconexões”, detalhou a professora de artes e inglês, que é a idealizadora deste projeto.

O PROJETO

O projeto, que englobou turmas do 6º ao 9º ano, foi trabalhado dentro do planejamento escolar de acordo com cada turma e contou ainda com as professoras Ludmilla Nunes de Oliveira Martins de Sales, Débora Auxiliadora Pinto Silva Lima e Marciléia Vieira e foi monitorado pela supervisora Eloíza Coelho Amorim.

E ao percorrer os espaços do educandário, a pessoa se sentia dentro de uma galeria de arte. Reproduções de quadros icônicos da história da arte deram a tônica do projeto que foi trabalhado durante três meses. A professora Elizabeth ressalta o valor dessa iniciativa. “É muito importante, pois através dos projetos descobrimos novos talentos na escola. Saber sobre artes visuais e a importância das mulheres na história nas artes. Eu priorizei nas minhas turmas porque queria despertar nos meus alunos a criatividade ao ter contato com as telas de obras famosas como a obra “Abaporu” de Tarsila do Amaral e conhecerem a luta que essas mulheres enfrentaram no passado para conquistarem seu espaço no mundo das artes”, ponderou a educadora.

A professora notou algo no comportamento dos alunos que participaram deste projeto. “Observei que desde o início até o fim do projeto, eles se sentiram mais motivados durante as aulas e quando viram os trabalhos na exposição, alguns ficaram emocionados. Foi o contato deles com as tintas e as telas. Eles relataram que nunca tiveram essa oportunidade. E assim atingimos nosso objetivo, que é contribuir na criatividade, na imaginação, nas habilidades motoras, na inteligência, na afetividade e na emoção”.

A professora Ludmilla Nunes, que leciona língua portuguesa e artes, também falou sobre o projeto. “Os alunos desenvolveram trabalhos como ponto focal, desenho livre, pontilhismo, trabalho conjunto interdisciplinar de língua portuguesa e arte. Todos esses trabalhos foram voltados para descobrir talentos de nossos alunos, talentos estes não conhecidos ou adormecidos”.

Professora Elizabeth acrescenta que foram feitas releituras de quadros famosos. “‘Mona Lisa’, de Leonardo da Vinci; ‘Apaboru’, de Tarsila do Amaral. Os alunos escolheram e trabalhamos a obra de Tarsila, no caso, os quadros ‘O Pescador’, ‘Antropofagia’, ‘A Caipirinha’, ‘A Cuca’, e, claro, ‘Abaporu’”, detalhou a professora.

Sobre a reprodução do quadro ‘Mona Lisa’, professora Elizabeth conta uma história sobre essa reprodução. “Foi um sonho do meu aluno Richarlisson. Ele sonhou que pintava esse quadro, então carinhosamente o ajudei a pintar esse quadro. O resultado foi muito elogiado por toda turma”, orgulha-se a professora.

SENTIMENTO DE FELICIDADE

A aluna Natália Inácio Alves, do 7º ano Castro Alves, considerou que exposição de artes foi um projeto que lhe fez despertar um sentimento imenso de felicidade. “Eu adoro pintar. Se eu pudesse, passaria o dia inteiro vendo as obras de arte. Todas as obras foram feitas por nós com muito carinho e dedicação. Quando lembro que eu mesma fiz e pintei junto com meus colegas aquelas obras, fico emocionada. Agradeço a nossa professora por ter nos proporcionado essa oportunidade”.

Em sua avaliação, o aluno Luiz Miguel de Almeida Godinho e Silva, também do 7º ano Castro Alves, apontou que a exposição de arte foi excelente. “Senti muita inspiração ao pintar e colorir as obras de arte. Eu daria uma nota 10. Foi um trabalho muito bem feito. Agradeço a professora Elizabeth por ter feito um portal com nossas fotografias com tanto amor e carinho. Os enfeites, o tapete vermelho embaixo dos quadros, tudo foi lindo demais. Agradeço por estudar nessa escola. E ter participado do projeto. Aos meus professores, obrigado por tudo!”

SEMENTES FORAM PLANTADAS

Na avaliação das educadoras, projetos como esse feito pelo Centro Municipal de Educação Maria da Penha Ivone Abrão, servem para dar voz aos alunos através das artes, valorizando iniciativas que despertem novos olhares e inspirem os estudantes e toda comunidade escolar.

Certa vez, o escultor, pintor, gravurista e ceramista surrealista espanhol Joan Miró atestou: “Mais importante do que a obra de arte propriamente dita é o que ela vai gerar. A arte pode morrer; um quadro desaparecer. O que conta é a semente”. E certamente, muitas sementes foram plantadas nesta inciativa realizada pelo Centro Municipal de Educação Maria da Penha Ivone Abrão.