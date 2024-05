A ARTE DE SER MÃE

Prefeitura promove ação social para prestigiar as mães inhapinhenses

INHAPIM – Na manhã dessa quinta-feira (9), a prefeitura de Inhapim, através das secretarias de Saúde e Assistência Social, promoveu na praça Alberto Grossi Sobrinho, uma ação social parabenizando as mães inhapinhenses pelo seu dia.

O evento teve início com a “Dança Circular”, atividade física voltada para a população desenvolvida mensalmente pelo Núcleo de Apoio ao Programa Estratégia Saúde da Família – NASF. Logo após, foi servido um café da manhã e os técnicos e servidores das secretarias de Assistência Social e Saúde promoveram atendimento em estética e beleza para todas as mulheres presentes, além de testes rápidos em saúde, sorteio de brindes e atendimento para o Programa Cadastro Único do Governo Federal.

As secretárias municipais de Saúde, Ana Elza Silva Araújo; e de Assistência Social, Maria Isabel Peixoto Silva estiveram presentes no evento, representando o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”.

Assessoria de Comunicação