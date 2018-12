Entregador é assaltado no bairro Esperança

CARATINGA – Um entregador de lanches, 23 anos, foi assaltado na noite desta noite desta segunda-feira (3). O crime aconteceu na rua José Onofre Rodrigues, no bairro Esperança. Os autores fugiram levando a mochila e 49 reais da vítima.

A Polícia Militar foi avisada a respeito do crime e se encontrou com a vítima na lanchonete onde presta serviço, na praça Cesário Alvim, centro. A vítima relatou que tinha sido assaltada na região do ‘morro da antena’. Segundo ela, a ligação pedindo o lanche foi feita de um telefone sem identificação e o suposto cliente apenas disse que esperaria o entregador na rua José Onofre Rodrigues, sem citar o número de sua casa.

Quando o entregador chegou em uma parte mais escura e deserta da rua, foi surpreendido por três indivíduos, sendo que um deles portava arma de fogo e outros dois, empunhavam pedaços de madeira. De acordo com o entregador, foi feito um disparo para o alto, enquanto os outros dois autores o agrediram com os pedaços de madeira. Os bandidos roubaram o dinheiro e a mochila com o lanche. O trio ainda tentou roubar a sua moto, mas como não conseguiram ligá-la, eles abandonaram o veículo. Eles jogaram a chave fora e fugiram a pé sentido a rua Radialista Nailton Gomes.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.