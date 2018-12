Academias de Jiu-Jitsu se unem e levam troféu da 2ª Copa Leste Minas

Atletas da Escola Jean Chaves e da Black Norte representaram Caratinga

DA REDAÇÃO- Eles surpreenderam no tatame do Ginásio Iorque José Martins, em Timóteo, na 2ª Copa Leste Minas de Jiu-Jitsu, que aconteceu no domingo (25), na Praça 1º de Maio. Atletas de Caratinga, da Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves (Clube ACIC) e Black Norte se uniram pela primeira vez e levaram quase 60 atletas para competirem na mesma equipe. Como resultado, classificaram-se na quarta colocação e levaram o troféu para casa.

“São muitas academias, torna-se bastante competitivo, ou seja, eleva o nível da competição. Nós fizemos uma preparação muito boa com os nossos alunos e muito mais ainda devido à nossa união. Nessa competição fizemos diferente, onde a Escola Jean Chaves de Jiu-Jitsu da Norfight e a Escola Black Norte do professor Ney Lourinho se uniram. Tenho certeza que essa união ainda vai durar muito tempo e render bons frutos”, resume o professor Jean Chaves.

Segundo Jean, é comum no mundo do Jiu-Jitsu que as academias se juntem para captar o maior número de atletas, competindo pela mesma equipe. “Pensando no melhor para o esporte para dentro da cidade de Caratinga, achamos por bem nos unir para conseguirmos os resultados, sabendo que do lado de lá as academias se unem, então fica uma coisa meio que desleal. Quando vou daqui levo 40 alunos só da minha academia e chega lá às vezes juntam até seis academias e levam 80 atletas. Tenho certeza que agora com essa união, com essa nova forma de fazer o Jiu-Jitsu acontecer dentro da cidade, com certeza vamos trazer ainda muitos outros bons resultados”.

Para Jean Chaves, o desempenho dos atletas foi satisfatório e a quarta colocação teve “gosto de vitória”. “Tanto que se pudessem ver a nossa cara de felicidade lá quando vimos que os pontos nos colocaram em quarto lugar. Ficamos muitos felizes devido essa dificuldade da competitividade, devido às academias se unirem. Temos as dificuldades dos patrocínios que nós praticamente não temos, são poucos. De conseguir transporte para levar nossos alunos, nós temos nossas crianças e adultos. Eu tenho meu projeto Jiu-Jitsu para Todos, que estou há três anos trabalhando e é muita criança, não conseguimos levar todo mundo por causa dessa logística, do transporte”.

Ele acredita que caso fosse possível levar mais atletas, a equipe poderia ter conquistado resultados ainda mais expressivos. “A diferença entre o quarto lugar, que fomos nós e o primeiro não foi tão grande, fiz as contas e com mais três medalhas de ouro, conseguíamos ficar em terceiro e com 17 medalhas a mais, nós ficávamos no primeiro lugar. Sempre acabamos encostando nessa dificuldade com apoio dos nossos governantes, tenho o apoio da Prefeitura de Caratinga, no entanto, meu projeto em Piedade de Caratinga não tem apoio algum no que se refere a prefeitura, mas não é por isso que o esporte não vai a diante. Já estamos lá há três anos trabalhando firme e forte com nossas crianças e cada dia crescendo mais”.

Jean Chaves faz questão de ressaltar os patrocinadores que acreditam no esporte e tem contribuído no custeio das despesas. “Aqui em Caratinga tenho a Sorveteria Amaretto, com a Adriane e o Márcio, que dão apoio total para a minha equipe, vamos para as competições eles pagam inscrições, ajudam no transporte, na alimentação, em muita coisa. A prefeitura há algum tempo vem com o Bolsa Atleta e agora esse ano com o Bolsa Equipe, tenho certeza que é uma coisa que depende da boa vontade do governante. E claro, não posso deixar de falar do Supermercado Leste de Minas, que nos apoia bastante em Piedade de Caratinga, sem contar os amigos e parceiros”.

FUNDAMENTAL

Ney Lourinho, da Black Norte acredita que a parceria com Jean Chaves foi fundamental para o fortalecimento do Jiu-Jitsu da cidade. “Eu e Jean íamos para as competições de maneira individual, mas sem muita expressão, por conta de não termos um número legal de atletas e com a união foi bem sólido. Não me surpreendeu, mas foi bem agradável de ver que se tivéssemos nos unido antes tínhamos conseguido mais resultados e que os resultados vão vir agora com o passar do tempo, no decorrer dos treinamentos”.

Sobre o resultado alcançado, Ney afirma que o destaque também vai para as crianças. “Sou suspeito para falar, essa foi a primeira vez que meus pequenininhos foram lutar. E eles lutaram como gente grande, não sentiram a pressão da primeira competição; os que perderam, perderam e os que ganharam realmente ganharam muito. Eles vêm treinando tem uns 10 meses, não tinham ideia do que seria uma competição, não sabiam de nada e chegaram lá, tem toda uma regra, conseguiram se comportar. Ver aquelas ‘pessoinhas’ lutando igual adulto foi emocionante”.

A Black Norte também agradece seus patrocinadores. “Lojas VM, Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, Oceania, Crossfit Box 16, professor Mateus e meu fisioterapeuta Celsinho”.