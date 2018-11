Termina hoje o prazo de matrículas para a educação infantil

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Educação, está realizando as matrículas, devidamente cadastradas no mês de agosto, para a educação infantil (creche e pré-escola). As matrículas serão feitas até às 17h de hoje.

Para realizar as matrículas, que estão sendo feitas na Casa Ziraldo de Cultura (Av. Benedito Valadares, 15A- Centro) de 8h às 11h e das 13h às 17h, é necessário que os pais ou responsáveis tenham em mãos a certidão de nascimento, cartão SUS e cartão de vacina das crianças e o comprovante de residência.

O direcionamento das crianças para as Escolas e Centros de Educação Infantil Municipal (CEIMs) é feito de acordo com o local onde a criança mora. Esse direcionamento por zoneamento é uma diretriz do Plano Nacional de Educação.

Para os pais que não realizaram o cadastro em agosto, haverá uma nova oportunidade. No dia 15 de novembro o link para novos cadastros será disponibilizado no site da prefeitura e ficará disponível até o dia 23 do mesmo mês.

De acordo com Joana Darc, coordenadora pedagógica da educação infantil de Caratinga e presidente da comissão do cadastro escolar, a equipe da Secretaria Municipal de Educação está empenhada em matricular todas as crianças. “A Secretaria de Educação vem realizando medidas para aumentar o número de vagas nas escolas e CEIMs. A procura é grande, mas a equipe está empenhada. A educação infantil é um direito de todas as crianças que não podem ficar fora da escola”.

Informações: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga