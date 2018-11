Morre idoso atropelado na BR-116

DA REDAÇÃO – Morreu o idoso Pedro Bernardo. Ele havia sido atropelado por uma carreta na tarde de terça-feira (6). O acidente aconteceu no km 542 da BR-116, em Santa Rita de Minas.

Fernando Martins, do Bombeiro Comunitário Anjos de Resgate, de Santa Bárbara do Leste, informou que eles foram acionados, mas foi dito que se tratava de um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio. “Mas quando chegamos ao local, nos deparamos com um senhor caído ao solo. Aí tomamos conhecimento que se tratava de um atropelamento e que o veículo teria se evadido do local”, contou.

Segundo Fernando Martins, foram feitos os procedimentos cabíveis. “A vítima apresentava corte contuso na região da face e se queixava de fortes dores na região do abdômen”, detalhou.

A vítima foi levada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Pedro Bernardo foi sepultado na tarde de ontem, no cemitério da cidade de Santa Bárbara do Leste.