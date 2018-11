Estudante de Caratinga fica em terceiro lugar na Maratona ENEM

Aluna da Escola Professor Jairo Grossi ganhou medalha de bronze em prova organizada pelo Sistema Anglo de Ensino

CARATINGA – Todos os anos, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) atrai milhões de jovens que disputam uma vaga no ensino superior. Pensando em preparar melhor os alunos para esse momento, o Sistema Anglo de Ensino realiza a Maratona ENEM, com a participação de escolas parceiras de todo o Brasil. A última edição das provas, realizada em 27 de maio, revelou um destaque de Caratinga: Beatriz Ferreira Costa, de 13 anos, da Escola Professor Jairo Grossi, conquistou a medalha de bronze entre os alunos do ensino fundamental.

A aluna recebeu nesta segunda-feira (05) um certificado e uma medalha enviados pelo Sistema Anglo. Beatriz revelou ter ficado surpresa com seu desempenho na Maratona, uma vez que era uma das concorrentes mais jovens da sala em que realizou as provas. “Confesso que fiquei um pouco nervosa na hora porque éramos só eu e mais uma menina do oitavo ano, todos os outros estavam no nono. Mas à medida que fui fazendo as questões, vi que já tinha estudado a maioria dos assuntos. Tirando o nervosismo, consegui me sair bem”, declara a adolescente. “Fiquei muito feliz e emocionada quando recebi a notícia, porque jamais imaginei que iria chegar ao terceiro lugar”.

Beatriz se considera uma boa aluna e já pensa nos próximos passos de sua vida estudantil. Ela pretende fazer o exame de admissão no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (Coluni), enquanto se decide entre cursar Medicina ou Engenharia. No entanto, a aluna garante que não mantém uma rotina pesada de estudos. “Não estudo todos os dias, geralmente me concentro nos dias que antecedem as provas. Mas presto bastante atenção na aula porque em casa é mais uma questão de revisar o que aprendi”, explica.

Maratona ENEM

De acordo com Francisca Pires, diretora da Escola Professor Jairo Grossi, a Maratona ENEM é dividida em duas categorias, conforme a série dos alunos. Na do ensino fundamental, participam jovens do oitavo e nono ano. Já a prova da categoria “Treineiros” é feita por estudantes do primeiro e segundo anos do ensino médio. “A prova segue o estilo da banca do ENEM, com um grande número de questões e quatro horas e meia para resolvê-las. Ela prepara os alunos para lidar com o estilo de questões, a administração do tempo de resolução e o estado emocional”, descreve.

Para a educadora, a conquista de Beatriz Ferreira Costa é o reconhecimento tanto do talento da estudante quanto do trabalho da instituição. “Ela é uma ótima aluna, muito focada e determinada. Mas temos consciência também de que todas as informações que ela recebeu na sala de aula foram fundamentais para esse sucesso”, comenta.