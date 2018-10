‘Mostra de Habilidades’ trata dos atuais desafios da humanidade

Assunto é tema de evento promovido pela Escola Jairo Grossi. Estudantes fizeram pesquisas e desenvolveram trabalhos especiais

CARATINGA – “Os Grandes Desafios da Humanidade”. Este foi o tema da 1ª Mostra de Habilidades. O evento foi promovido pela Escola Professor Jairo Grossi e realizado na última sexta-feira (05/10), no Centro de Convenções Dário Grossi, Unidade I do UNEC- Centro Universitário de Caratinga.

A 1ª Mostra de Habilidades trouxe reflexões produzidas em sala de aula. A iniciativa buscou tratar das construções filosóficas, científicas e culturais. Uma forma de aprimorar e se aprofundar no estudo de temas extremamente relevantes. Pelo menos é o que garante a coordenadora pedagógica Magali Araújo Gomes. “Temos que refletir sobre os desafios que a humanidade está enfrentando. Desafios pessoais, desafios em relação à natureza, desafios sociais e levar os meninos a uma reflexão nesse sentido.”

Formas de expressão artísticas foram representadas através da música, de parodias e de apresentações teatrais. Sons, imagens, gestos e palavras, ganharam forma e significado. Transmitiram ensinamentos e deixaram uma mensagem de alerta aos desafios que permeiam o nosso dia a dia.

Aluno do 2º da escola Jairo Grossi, Hemã Gomes, se mostrou otimista com os temas trabalhados. “Mostramos como está a autorrealização. Ela se modificou ao longo do tempo. O que levou a ela se modificar? O meio histórico, geográfico, sociológico e filosófico? Abordamos tais questões.”

Já Laura Viana, aluna do 7º ano da escola, afirma ter aprendido uma série de coisas novas através do trabalho. “Aprendi que devemos usar as energias dos recursos renováveis, preservando o meio ambiente, reduzindo a poluição e colaborando com as gerações futuras.”

Estimular a conscientização e a mudança de posturas para um mundo melhor. Tudo isso, contando com o engajamento de alunos e professores e possibilitando uma metodologia diferenciada de ensino. Um processo considerado fantástico pelo professor Luiz Antônio da Costa, que dá aulas de Ciências Humanas, nas disciplinas de Sociologia e Filosofia. “Os alunos trouxeram até teses para gente. Eles contestaram situações e fizeram análises históricas. Conseguiram expor os seus talentos de diversas formas. As habilidades partiram das temáticas. Foi sensacional! Deu muita vida ao trabalho.”

A 1ª ‘Mostra de Habilidades’ da Escola Professor Jairo Grossi contou com apresentações consideradas de muito bom gosto pelos organizadores. A criatividade foi representada de diversas formas por parte dos alunos. Houve muito trabalho da organização, que se lembrou de tudo de forma cuidadosa e contribuiu para que o evento fosse um sucesso.