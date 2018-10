Confusão no hospital tem agressão e ameaça

CARATINGA – Na manhã de ontem, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora devido uma confusão. Um funcionário foi agredido e depois, o pai do agressor ainda teria apontado uma arma para o funcionário.

Foram os funcionários do hospital que acionaram a Polícia Militar. Eles contaram que um rapaz chegou para ser atendido. Segundo informações, este rapaz sentia dores abdominais. Quando o porteiro disse algo para ele, foi agredido com um chute. O agressor tentou fugir, mas foi contido por outro funcionário, então o pai do rapaz sacou um revólver e ameaçou os funcionários. De acordo com informações, o pai é militar da reserva.

O OUTRO LADO

O rapaz apresentou sua versão para o fato. Ele disse que foi até o hospital para buscar atendimento, pois sentia fortes dores na região da barriga. Ao pedir para utilizar o banheiro por causa de uma diarreia, foi impedido pelo porteiro. O rapaz alega que agarrado com força pelo braço. Ele não negou que tenha agredido o funcionário com um chute, mas que a agressão aconteceu em virtude da atitude do funcionário da recepção e diante da situação de saúde que ele apresentava no momento.

O rapaz disse que após o tumulto tentou deixar o local para buscar atendimento em uma outra unidade de saúde de Caratinga. Porém, o funcionário chamou dois seguranças do hospital, impedindo que deixasse o local. Após isso, o seu pai sacou uma arma com o intuito de liberar a passagem, já que foi impedido pelos seguranças, para buscar atendimento médico fora do HNSA.

A outra alegação foi que eles não fugiram e sim foram buscar atendimento no Hospital Irmã Denise (CASU).