Padre Moacir assume provedoria do hospital: “Primeiro confiando na proteção divina”

A convite de dom Emanuel Messias de Oliveira, desafio foi aceito após duas semanas de reflexão e oração

CARATINGA– A Diretoria Administrativa do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) conta com novos membros. Foram nomeados pelo presidente da mesa diretora, dom Emanuel Messias de Oliveira: padre Moacir Ramos Nogueira, que assume como provedor; Rodolfo Brandão, vice-provedor e Péricles Mariz, que auxiliará diretamente a diretoria do hospital.

‘O SIM’

Em entrevista coletiva concedida na manhã de ontem, padre Moacir explicou que já havia recebido o convite do bispo para assumir a provedoria do HNSA no dia 29 de agosto. No entanto, não decidiu imediatamente. “Naquele primeiro momento, confesso que fiquei assustado diante de tamanha responsabilidade, conversamos, pedia a ele um tempo para que eu pudesse pensar e conversar com algumas pessoas, para assimilar a ideia de ter essa função. A partir dali foram duas semanas, primeiramente de muita oração e discernimento para assumir a função que está sendo confiada a gente. Conversei com algumas pessoas mostrando como poderia ser essa decisão, que fosse partilhada, não só um ‘sim’ da minha parte e também do Conselho Presbiteral da nossa diocese, que tem a função de auxiliar o bispo nas decisões a serem tomadas. Foi quando na última semana, em mais uma conversa com o bispo dei o meu ‘sim’ para a assumir essa nova missão”.

O padre assumiu a função na última segunda-feira (24) e declarou os motivos que lhe encorajam a enfrentar este desafio. “Assumi esse novo trabalho que está sendo confiado a minha humilde pessoa, com o objetivo de fazer o bem, ajudar e colaborar com todo nosso povo da microrregião, que de certa forma tem esse hospital como referência. Estou ciente dos desafios da função que assumi, mas assumi primeiro confiando na proteção divina e depois confiando também em pessoas que vão somar comigo nesse processo de conduzir o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora”.

TRABALHO EM EQUIPE

Segundo padre Moacir, o trabalho de equipe é fundamental para fortalecer o HNSA. Alguns nomes já foram definidos, mas outras mudanças podem ocorrer nos próximos dias. “Ainda estamos no processo de definição das funções de cada um. Mas, como vice-provedor está vindo comigo o Rodolfo, que é daqui da cidade de Caratinga, homem de bom coração e tem um desejo muito grande de servir ao próximo. Uma pessoa muito querida e especial. Juntamente com ele está vindo, como parte da mesa diretora do hospital, auxiliando diretamente a equipe administrativa, o Péricles. E com os dois está também ao meu lado o Renato (empresário Renato Rocha), que já teve uma participação mais direta no hospital recentemente, deu uma pequena pausa, e volta comigo. São as pessoas até o momento convidadas e já estão caminhando comigo para efetivarmos as decisões futuras para o hospital. E, obviamente, teremos muitas outras pessoas que irão somar conosco nessa missão, entra a função do administrador, funcionários, médicos e toda a sociedade”.

Para o novo provedor, se cada pessoa se sentir verdadeiramente corresponsável pelo hospital, a função que acaba de assumir fica “mais suave”. “A equipe que está à frente conduzindo com seriedade, dinamismo, dando um retorno para a sociedade, podemos fazer um belo trabalho em prol do hospital. Tenho plena convicção que sozinhos nessa vida não conseguimos nada, então vamos abraçar enquanto comunidade que deseja o bem para todos”.

O principal foco do novo provedor é manter o HNSA em funcionamento e cuidar da situação financeira do hospital. “Enfrentar a realidade que está vivendo o hospital e seus desafios. Além de manter o hospital funcionando precisamos olhar para o que foi feito no passado, que é de conhecimento de toda população, a dívida que o hospital está enfrentando, acredito que precisamos olhar isso com muito carinho e atenção. Nosso objetivo é tentar ir solucionando cada uma das pendências e não deixar que ele pare de atender. Para isso precisamos contar com a força dos nossos governantes e a colaboração de todos. É uma grande força a ser somada”.

Um dos projetos que está em andamento é a implantação da doação ao hospital, por meio da conta de energia da Cemig. O contrato já está assinado e em fase de negociação. “Será uma forma da população participar diretamente da vida do nosso hospital. Queremos formalizar tudo isso e dá um caráter de transparência para todas nossas ações”.

Apesar da nova atribuição, padre Moacir acumula ainda as funções de pároco da Catedral e diretor presidente do Movimento Social São João Batista (Moviso). No entanto, anunciou que está deixando a função de vigário forâneo da diocese de Caratinga.