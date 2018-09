Irmãos acusados de tráfico são detidos no Vale do Sol

CARATINGA– Yuri Felipe Viana de Oliveira, 18 anos, e seu irmão, 15, foram detidos acusados de ligação com o tráfico de drogas em operação realizada pela Polícia Militar na manhã de ontem rua Frei Carlos Fratini, no bairro Vale do Sol. Durante a ação, os militares recolheram entorpecentes, dinheiro e objetos relacionados ao tráfico.

Segundo a PM, foram recebidas denúncias anônimas relatando que os irmãos estariam traficando drogas. Diante da situação, uma guarnição foi até a casa dos denunciados. Um parente dos suspeitos atendeu a PM e autorizou a entrada no imóvel.

Durantes buscas, os policiais localizaram réplica de arma no local onde o menor estava sentado. Em seguida, foram apreendidos 606 reais, duas pedras de crack, 29 buchas e oito tabletes de maconha, uma balança de precisão, uma pistola caseira calibre 32, uma faca, protótipo de arma de fogo, sacolas para embalar as drogas e joias.

Os irmãos foram detidos e conduzidos para delegacia de Polícia Civil.