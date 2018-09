Polícia Rodoviária Estadual e Sest/Senat realizam blitz educativa durante a Semana Nacional do Trânsito

CARATINGA – Um dos impactos positivos da Lei Seca, em vigor no Brasil há 10 anos, é a redução de 2,4% do número de mortes por acidentes de trânsito no país. Além de tornar a legislação mais rígida – como na alteração da Lei Seca em 2012, que aumentou a multa para condutores flagrados dirigindo alcoolizados -, as campanhas educativas são mais uma alternativa no intuito de conscientizar motoristas e demais usuários da via, e diminuir o número de sinistros.

Assim, desde 1997, o período entre os dias 18 e 25 de setembro está estabelecido como a Semana Nacional do Trânsito. A iniciativa é caracterizada por uma série de eventos e ações educativas, promovidas por órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Todos os anos o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) escolhe um tema como pano de fundo para as ações da Semana, e o de 2018 é “Nós somos o trânsito”. A ideia é envolver toda a sociedade na reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo para que todos os condutores, ciclistas, pedestres e passageiros optem por um trânsito mais seguro.

Na manhã de ontem a Polícia Militar Rodoviária Estadual, em parceria com o Sest/Senat, realizou blitz educativa no KM 1 da MG-329. Segundo o sargento Michel, nesse período a Polícia Rodoviária Estadual realiza em todas as rodovias da área, essas blitzen de conscientização para que se tenha um trânsito mais harmônico e seguro. “As campanhas surtem efeito, algumas pessoas insistem em descumprir as regras de circulação no trânsito e acabam se envolvendo em alguns acidentes, mas a maioria são receptivas à nossa causa e tem contribuído para a melhoria. Mudança de comportamento é fundamental, todos os atores do trânsito são convidados a fazer uma reflexão, desde o pedestre até o condutor de veículo de grande porte, muito mais que conscientizar, é sensibilizar as pessoas para a causa do trânsito”.

Anderson Mol Júnior, técnico de promoção social do Sest/Senat, destacou que é importante sempre trabalhar com a prevenção. “Estamos levando o motorista a refletir como ele age no trânsito para evitar acidentes”.