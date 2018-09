MEDICINA DO UNEC: Liga Acadêmica promove palestra especial sobre pediatria

CARATINGA – A Laped, Liga Acadêmica de Pediatria do UNEC, promoveu na noite de quinta-feira (30/08), no Campus I do Centro Universitário de Caratinga, uma palestra especial voltada para o setor. O evento foi destinado aos alunos do curso de Medicina da instituição.

Ter o acompanhamento de um profissional de confiança é fundamental para o desenvolvimento e a saúde da criança. Claro, os pais querem cuidar bem dos filhos, para que eles cresçam felizes e saudáveis. Uma alternativa importante e muito usada pelas famílias é levar o filho ao pediatra. Especializado na assistência a crianças e adolescentes, o médico realiza consultas, acompanha o crescimento e a evolução da criança e ainda previne e trata possíveis enfermidades dos pequenos.

Pensando em buscar o aperfeiçoamento dos futuros profissionais da área, foi realizada a palestra ‘Descomplicando a Pediatria’, proferida por Maianna Vianna, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e docente do curso de Medicina do UNEC. A iniciativa da Laped foi destinada aos alunos do curso de Medicina da instituição. A Liga Acadêmica de Pediatria é presidida por Suellen Moreira, aluna do 8º período do curso. “A palestrante veio desvendar alguns mitos que temos. Ela aproveitou para passar alguns ‘segredinhos’ e com isso facilitar um pouco a vida da gente,” diz.

O evento trouxe questões peculiares no que se refere ao trato com as crianças e a melhor forma de lidar com elas e ainda abordou ações que facilitam e trazem praticidade aos atendimentos. Para Isadora de Paula, aluna do 6º período de Medicina, é um aprendizado que será levado por toda a vida profissional. “Vamos lidar com criança em nosso dia a dia. As atividades extracurriculares são uma forma de aprimorar o nosso conhecimento e se tornar mais cientes de como são os procedimentos, como abordar uma criança. É fundamental para o currículo e para ficarmos bem preparados.”

A Laped é uma liga independente, composta por alunos do curso de Medicina, que possuem preferência pela pediatria e que realiza visitas, encontros e reuniões, sempre na busca por diferentes palestrantes e assuntos da atualidade que envolvam a área da pediatria.