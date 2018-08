Edra participa do Salão Internacional de Humor de Piracicaba (SP)

DA REDAÇÃO – A 45ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba (SP) começou ontem. O anúncio dos vencedores seria feito às 19h de sábado (25) no Teatro do Engenho, em evento comandado pelo humorista Fernando Caruso. A exposição neste ano contém 427 trabalhos de 201 artistas de 30 países e está instalada no Armazém 14 do Engenho Central. A entrada é gratuita. Também integram a programação do Salão o 16º Salãozinho de Humor e diversas mostra paralelas até 14 de outubro, incluindo feira de quadrinhos, lançamento de livros, oficinas, caminhada e workshops. Todas as atividades podem ser consultadas em salaointernacionaldehumor.com.br/programacao.

O cartunista caratinguense Edra participa do evento. “Faço parte da comissão julgadora de premiação. Também estou com a exposição e lançamento do Ziraldo, ‘ao Mestre com Carinho’, além dos livros ‘Pintou Sujeira no País da Lava Jato’ e ‘Cometa Cartum’”, informou.

Segundo Edra, “outra notícia muito importante e significativa é o convênio de parceria entre os salões de humor de Piracicaba e Caratinga”. Conforme o cartunista, o documento seria assinado na noite de ontem, na abertura do evento, com o prefeito e a secretária de Cultura de Piracicaba.

O SALÃO

Segundo a titular da SemacTur (Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo), Rosângela Camolese, a diversidade da programação contempla pessoas de todas as idades. “Todos os anos trabalhamos para fazer do salão uma das mostras mais apreciadas do Brasil. Acredito que os esforços realizados para trazer os melhores profissionais para serem membros do júri de seleção e de premiação são reconhecidos. O conhecimento do júri reflete na qualidade dos trabalhos escolhidos para a mostra e isso aumenta o número de inscritos a cada ano”, comentou.

O júri de seleção da 45ª mostra foi composto pelo quadrinista, ilustrador e publicitário piracicabano Andrei Bressan; a cartunista e escultora Synnove Hilkner, o pesquisador e publicitário Renato Frigo, o chargista Rucke (Raimundo Rucke Souza); a jornalista Edlaine Garcia; o artista visual e caricaturista Rui Miranda e o cartunista e ilustrador Jean Galvão. O júri de premiação reuniu Edra, designer gráfico, produtor cultural e editor; Luis Humberto Marcos, organizador do PortoCartoon-World Festival; Adolpho Queiroz, presidente da AHA; Ana Camilla Negri, professora de comunicação e designer; Dalcio Machado, cartunista e autor de livros infantis; José Occhiuso, diretor nacional de jornalismo do SBT, e Luciano Veronezi, ilustrador.

Essa edição irá conferir prêmio total de R$ 55 mil, distribuídos entre os vencedores das categorias charge, cartum, caricatura, tiras/histórias em quadrinhos e do prêmio temático, que este ano será Assédio, com o valor de R$ 5.000 cada. O Grande Prêmio — Troféu Zélio de Ouro, escolhido entre os melhores de cada categoria citada, receberá mais R$ 10 mil. Outros prêmios são Júri Popular Alceu Marozi Righetto, Câmara Municipal de Piracicaba, Saúde Unimed e Águas do Mirante, além de menções honrosas.

A organização do Salão é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da SemacTur e Cedhu (Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico) de Piracicaba.

Com informações: Jornal de Piracicaba