Mudanças na Delegacia de Trânsito

Delegada Dagmar Calais se prepara para aposentar e Luiz Eduardo assume

CARATINGA – Aconteceu, na tarde de ontem, na delegacia regional de Polícia Civil, a passagem de titularidade da delegacia de trânsito. A delegada Dagmar Maria Calais de Sá está se preparando para aposentar e em seu lugar assume o delegado Luiz Eduardo Moura Gomes.

Segundo a delegada regional, Luzinete Maria de Sá, nesta data (ontem) se fez a transmissão da titularidade da delegacia de trânsito e das comissões processantes para o delegado Luiz Eduardo Moura, “haja visto que já foi publicado no Diário Oficial da União no último dia 20 de julho”.

“Quando assumi aqui, em 2015, uma das missões que passei para a delegada Dagmar foi priorizar os emplacamentos e fizesse esse serviço num prazo recorde, além de dar prosseguimento aos processos administrativos de trânsito”, ressaltou a delegada Luzinete.

No período de dois anos, conforme Luzinete, a delegada Dagmar, junto de sua equipe, conseguiu instaurar 2.233 procedimentos e concluiu 2.014, “número bem expressivo”, frisou.

DAGMAR CALAIS

A delegada Dagmar disse que são 35 anos de contribuição, sendo 20 anos estritamente policial, sendo que exerceu parte da função em Governador Valadares e outra em Caratinga. “Por certo período, respondi por várias especializadas e nestes últimos 10 anos, assumi a delegacia de trânsito de Caratinga. Na minha gestão, junto com minha equipe, conseguimos credenciar fábrica de placas, pátios de apreensão de veículos, as empresas que fazem remarcação de chassi e motor, implantar o sistema de vistoria com agendamento eletrônico, acabamos com as filas, o serviço agora é na delegacia, gerando mais segurança. Ainda promovemos vários leilões na região de Caratinga, conseguimos também implantar o cartório de trânsito”.

O cartório, segundo a delegada Dagmar, visa instauração de procedimentos administrativos de trânsito. Os processos são instaurados a partir das multas e são cadastrados no prontuário do condutor. Toda multa gera uma pontuação, e se ela atingir 20 pontos ou mais, é instaurado o processo administrativo. “Se houver a infração que por si só já causa a instauração de um processo administrativo como é o caso da embriagues ao volante, da direção perigosa, condutor de motocicleta sem capacete. Existe também o processo administrativo de acidente de trânsito, quando existe a vítima fatal”.

Outro processo administrativo é o de cassação da carteira de habilitação. A penalidade dos procedimentos administrativos, variam de 30 dias a dois anos ou mais; já a cassação, retira imediatamente a habilitação por dois anos ou mais e essa reabilitação só pode ser feita no Detran, em Belo Horizonte. “Aproveito para orientar os condutores de veículos que tenham mais atenção no trânsito, tendo mais segurança, evitando a multa que vai gerar um processo administrativo”.

A delegada assume o setor de mutirão que realiza o encerramento de todos os inquéritos policiais antigos, chamados de acervo, instaurados antes do ano de 2014.

“Cumprimos nosso papel enquanto delegada de polícia, de reeducar o condutor de veículos e aproveito a oportunidade para agradecer a população de Caratinga e região. Nesse dez anos aprendi muito, todos os dias meu gabinete estava aberto para atender todos os tipos de pessoas, do rico ao pobre. Todos foram bem atendidos e tiveram as respostas que procuravam. As pessoas saíam da roça e vinham procurar informações, com isso aprendi uma das maiores lições da minha vida: que é a humildade. Aprendi com elas. Agradeço a Deus por ter me tornado uma delegada de polícia que pude exercer essa função com justiça, humildade e responsabilidade. À minha instituição Polícia Civil que muito honro, aos meus colegas, a equipe que sempre me acompanhou, à delegada regional, ao delegado Luiz Eduardo que está assumindo, Caratinga está ganhando um presente, pois é novo e atuante, filho da Terra”, finalizou a delegada.

LUIZ EDUARDO

Segundo o delegado Luiz Eduardo, a delegacia de trânsito é muito organizada devido ao trabalho realizado pela colega Dagmar.

“A delegacia de trânsito de Caratinga tem a vistoria agendada, somos pioneiros, cidadão vem à delegacia com data e hora marcadas. Essa vistoria está passando por uma adaptação, conseguimos ampliação do número de agendamentos, em razão dos licenciamentos a população procurou transferir seus veículos e isso causou excesso de marcação. Isso foi corrigido pelo Detran, hoje temos agenda longa de vistorias. Gostaria de orientar a população, pois alguns agendamentos estão sendo marcados por um período após o vencimento do prazo de 30 dias que o cidadão tem para transferir o veículo, caso isso ocorra, precisa vir à delegacia e protocolar os documentos e poderá aguardar o dia da vistoria”.

O delegado ainda faz um alerta da importância de manter a cautela no trânsito para evitar a suspensão da carteira por excesso de pontuação. “A legislação foi alterada no ano de 2016, houve aumento significativo da pena mínima de suspensão por excesso de pontos, que passou de um mês para seis, portanto é importante evitar cometer infração de trânsito, pois cada exceda 20 pontos responderá ao processo administrativo”.