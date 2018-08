Corpo de travesti é encontrado às margens da BR-116

Duas perfurações causadas por arma de fogo foram encontradas no peito e costas. Cadáver foi localizado perto da balança do Dnit

CARATINGA – O corpo de um travesti foi encontrado na manhã de ontem às margens da BR-116, próximo a balança do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), na ponte do Córrego dos Bias. O cadáver foi identificado como sendo Carlos Henrique da Silva Balbino, 18 anos, que tinha ‘Karlla’ como nome social.

A Polícia Militar foi acionada por populares que passavam pelo local e disseram que havia um corpo no chão, próximo a um pé de manga. Foi observado que se tratava de um homem vestido com trajes femininos.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que no corpo havia sinais de violência e sangue no chão. Segundo a perita, havia lesões no pescoço demonstrando uma esganadura e marcas no rosto causadas por unhas, além disso, foi colhido material genético do possível autor (a). Também foi recolhida uma bolsa, que seria da vítima. Perto do corpo foi encontrado um capacete.

O corpo foi encontrado por volta de 9h e de acordo com exames periciais, a morte deve ter acontecido cinco horas antes, portanto durante a madrugada.

Durante os exames no corpo realizados no IML (Instituto Médico Legal), foram encontradas duas perfurações causadas por arma de fogo, provavelmente calibre 22, sendo uma no peito e outra nas costas.

Segundo informações, a vítima era natural de Manhuaçu e estava residindo em Caratinga.

Ainda não há suspeito para autoria do crime, mas resíduos de pele de outra pessoa foram encontrados debaixo das unhas da vítima. O material genético será enviado para um laboratório, que poderá ajudar na identificação dessa pessoa.