Homem é preso por furto e resistência; idoso é detido por receptação

CARATINGA – Dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (26), após ocorrência registrada no Bairro Esperança. Um deles, de 24 anos, foi preso por furto e resistência. O outro, de 74 anos, foi detido por receptação.

Segundo informações do 62º Batalhão, a equipe foi acionada para atender à denúncia de furto em um prédio residencial. No local, foi apurado que o suspeito de 24 anos teria subtraído um terno bege pertencente à cunhada, de 23 anos, que mora no mesmo edifício, em apartamento distinto.

A embalagem do produto, recém-entregue por empresa de encomendas, foi localizada no quarto do autor. Conforme relato policial, ele confessou o furto e informou ter vendido o terno a um idoso de 74 anos.

Ao receber voz de prisão, o jovem teria apresentado comportamento agressivo e resistido à ação dos militares, sendo contido e preso em seguida.

Durante continuidade das diligências, o comprador foi localizado. Ele relatou ter adquirido o terno pelo valor de R$ 12 e entregou voluntariamente o material, possibilitando a recuperação do bem, que foi restituído à vítima.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia para as providências cabíveis.

Alerta sobre receptação

A corporação reforça que adquirir produto de origem ilícita também configura crime, conforme previsto no Código Penal.

Entre as orientações estão:

Desconfiar de produtos com valor muito abaixo do mercado;

Evitar mercadorias sem nota fiscal ou procedência comprovada;

Não adquirir objetos de desconhecidos em condições suspeitas;

Lembrar que comprar, guardar ou revender produto furtado caracteriza crime de receptação, ainda que se alegue desconhecimento da origem ilícita.

A recomendação é que, diante de suspeitas, a população não efetue a compra e acione o 190.

As ações de prevenção e repressão a crimes patrimoniais seguem sendo intensificadas no município.