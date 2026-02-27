Rotary Club de Caratinga celebra 79 anos e empossa novo sócio em noite festiva

CARATINGA- O Rotary Club de Caratinga realizou, na noite de terça-feira (24), uma reunião especial marcada por celebração, reconhecimento e renovação de compromissos com o serviço voluntário. O encontro contou com a presença do governador assistente Cleber Marcílio Figueiredo Soares e teve como um dos momentos principais a posse de Patrick Ferreira de Amorim como novo integrante do clube.

A data foi escolhida de forma simbólica: além da posse, os rotarianos celebraram o Dia Nacional do Rotariano, os 121 anos do Rotary International — uma das maiores forças de serviço voluntário do mundo — e os 79 anos de fundação do Rotary Club de Caratinga.

Compromisso com o servir

Com o lema “Dar de si, antes de pensar em si”, o Rotary reafirma sua missão de servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade e a paz. Ao longo de quase oito décadas de atuação em Caratinga, o clube tem desenvolvido ações voltadas para o fortalecimento da comunidade, apoiando iniciativas sociais, educacionais e humanitárias.

Durante a solenidade, a presença do governador assistente reforçou a importância da integração entre os clubes e do fortalecimento dos ideais rotários. A posse de Patrick Ferreira de Amorim simboliza não apenas a ampliação do quadro associativo, mas também a continuidade do trabalho pautado pelo voluntariado e pela responsabilidade social.

79 anos de história em Caratinga

Fundado há 79 anos, o Rotary Club de Caratinga faz parte de uma rede internacional que conecta líderes comunitários, profissionais e voluntários comprometidos com a transformação social. A celebração foi também um momento de reconhecer a trajetória da instituição no município, marcada por projetos que impactam diretamente a vida de inúmeras famílias.

Ao celebrar mais um ano de existência e dar boas-vindas a um novo companheiro, o clube renova seu compromisso com os valores que norteiam o movimento rotário em todo o mundo: ética, companheirismo e serviço à comunidade.

Para saber mais sobre como participar ou apoiar as iniciativas do Rotary Club Caratinga, os interessados podem se dirigir à sede do clube, localizada na Rua Princesa Isabel, 421, Centro, onde também funciona a Casa da Amizade.