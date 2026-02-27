Entre técnica e precisão: UNEC abre nova turma para capacitação em toxina botulínica

CARATINGA – Se o tempo deixa marcas, a ciência aprende a suavizá-las. E é nesse encontro entre conhecimento teórico, prática orientada e responsabilidade profissional que o Centro Universitário de Caratinga abre inscrições para a 2ª edição do Curso de Capacitação em Toxina Botulínica (Harmonizze – Imersão Universitária em Toxina Botulínica).

Com 18 horas de carga horária, a formação será realizada nos dias 27 e 28 de março, das 8h às 18h, no Campus II do UNEC. As atividades acontecerão na Sala de Habilidades, no Laboratório de Simulação Realística, no Laboratório Anatômico e em outros espaços estruturados para o treinamento técnico supervisionado.

De acordo com a professora Zenayde Mariano, uma das responsáveis pela formação, o curso foi planejado para unir embasamento científico e prática segura.

“A aplicação da toxina botulínica exige muito mais do que domínio técnico. É fundamental compreender a anatomia facial, as indicações corretas, as contraindicações e os protocolos de segurança. Nosso objetivo é formar profissionais conscientes e preparados para atuar com responsabilidade. Além disso, esse é um curso que tem como público-alvo todo profissional da Saúde que tem a permissão de usar a toxina botulínica além dos alunos em formação das áreas de Odontologia, Medicina, Farmácia, Biomedicina e Fisioterapia.”, afirma.

Formação alinhada ao mercado

Promovido pelo setor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC, o curso tem vagas limitadas e já desperta interesse entre estudantes e profissionais da área da Saúde.

Segundo Arthur Ferreira, representante do setor de Extensão, a procura reflete a crescente demanda por qualificação especializada.

“O mercado da estética está em expansão, mas junto com esse crescimento vem a exigência por formação sólida. Hoje, não basta saber aplicar; é preciso entender o procedimento em profundidade. Essa capacitação oferece exatamente essa base técnica e ética.”, destaca.

A diretora-executiva da UNEC TV, Solange Araújo, ressalta que iniciativas como essa reforçam o compromisso institucional com a qualidade do ensino.

“Quando a instituição investe em estrutura e atualização constante, garante que o profissional saia daqui preparado para atuar com segurança. E essa 2ª edição acompanha tudo que tem de mais moderno nesse segmento.”, pontua.

Da teoria à simulação prática

A formação será ministrada pelas professoras Zenayde Mariano e Gracielle Tonel, que conduzirão os participantes desde os fundamentos anatômicos até a aplicação prática em ambiente supervisionado.

“A proposta é oferecer uma imersão completa. Trabalhamos anatomia detalhada, planejamento, técnica de aplicação e ética profissional. A prática é realizada em ambiente controlado, para que o participante ganhe confiança e precisão.”, explica Zenayde.

As inscrições seguem até o dia 23 de março. Alunos e egressos do UNEC, além de colaboradores da FUNEC, têm desconto de 10%.

Os interessados podem se inscrever pelo site unec.edu.br, na aba “Extensão”, ou por meio do QR Code divulgado nos materiais de divulgação do curso.