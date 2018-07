PM cumpre mandado e apreende drogas e dinheiro no Vale do Sol

Duas pessoas foram detidas durante a operação

CARATINGA – A Polícia Militar realizou uma operação na manhã deste domingo (8) para cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência na rua Frei Carlos Fratini, no bairro Vale do Sol. A ação resultou no recolhimento de drogas e dinheiro. Um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas acabou detido.

Sargento Ricardo disse que a PM foi cumprir o mandado na casa de Lucas Campos da Silva, 25. “Durante a diligência, nós cercamos o imóvel. O autor ao ser contatado, retornou para o interior da casa. Em seguida, ouvimos que ele deu descarga no banheiro, dando a entender que estivesse se desfazendo de algum produto ilícito, bem com o militar que se encontrava nos fundos do imóvel visualizou a companheira dele rasgando uma sacola contendo cocaína e dispensando a droga. Também encontramos sacolas de ‘chup-chup’ que normalmente usadas para embalar entorpecente”, relatou o sargento.

Os militares vistoriaram o imóvel e encontraram dentro do guarda-roupa, 7.165,85 e oito dólares. “Tanto o autor quanto sua companheira (Naiara Silveira da Silva, 20 anos) apresentaram versões contraditórias quanto a origem desse dinheiro”, frisou o militar.

De acordo com a PM, Lucas já tem passagem por tráfico. Os suspeitos foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.