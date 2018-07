Alunos de Veterinária do UNEC vivenciam métodos da Equoterapia

Método terapêutico praticado com cavalos em Caratinga é referência para estudiosos e profissionais da saúde de todo o Brasil

CARATINGA – Sábado (30/06), 8h da manhã. Nem a chuva e nem as temperaturas do inverno intimidaram os alunos do curso de Medicina Veterinária do UNEC. Eles tiveram o primeiro contato com a Equoterapia realizada no Centro de Reabilitação FUNEC. A aula foi ministrada pelo psicólogo da instituição, Edcarlos Freitas, em conjunto com a médica veterinária e professora do curso, Vanessa Theodoro Rezende. “Os alunos mostraram bastante interesse porque é uma área ainda pouco explorada por essa profissão. Poucas pessoas sabem da importância do veterinário na terapia com animais”, relatou Vanessa.

Para quem ainda não conhece, a Equoterapia é um método terapêutico que utiliza os cavalos para estimular a mente e o corpo dos pacientes. Envolve diversos profissionais, dentre psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros e médicos veterinários. Hoje, o Centro de Reabilitação da Fundação Educacional de Caratinga é considerado o maior do interior de Minas Gerais e, essa técnica, uma referência para pesquisadores e profissionais da saúde de todo o Brasil.

“A Equoterapia é um método cientificamente comprovado e vem mostrando muitos resultados para nossos pacientes. Nós temos atendido um público grande, tanto com patologias físicas quanto psicológicas. E também para pessoas que não têm necessidade de reabilitação, nós temos aplicado essa técnica como forma de prevenção: pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, com dificuldades de atenção e aprendizado. Temos dado muito suporte às escolas, por exemplo”, explica o psicólogo Edcarlos.

Além da terapia com cavalos, o Centro de Reabilitação também oferece pet terapia, com auxílio de cachorros e gatos e acompanhamento de médicos veterinários. “A quantidade de pessoas atendidas no Centro de Reabilitação é significativa. O objetivo dessa aula de hoje com os alunos era mostrar a multidisciplinaridade dos serviços ofertados e qual o papel do médico veterinário dentro das terapias com animais”.

Inspirada pelos trabalhos que conheceu na Unidade, a estudante Joana Cristiana Rezende já está pensando nas atividades que pretende seguir depois de formada. “Eu ainda não conhecia o Centro de Reabilitação. Achei muito bacana porque não temos esse tipo de tratamento em outro local na região e tem de fato efeitos positivos sobre os pacientes, já foi comprovado. Então, pude conhecer um pouco mais sobre a Equoterapia. Claro que precisamos ter conhecimento para aplicar, mas se soubermos e fizermos com segurança, pode ser muito boa e prazerosa”, considerou.