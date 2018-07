Suspeitos de participação em arrombamento são detidos

DA REDAÇÃO – Uma loja de material de construção, localizada em Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho, foi alvo de arrombamento, seguido de furto. O crime aconteceu, provavelmente, na madrugada de segunda-feira (2). A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter dois suspeitos de participação no crime, sendo eles, Renato Silva Miranda, 31 anos, e um menor, 14.

Sargento Esaque disse que foi o dono do depósito que comunicou o crime. “Quando o dono abriu as portas do depósito, percebeu que alguém havia entrado e revirado as mercadorias. Também foi furtado um cofre que pesa mais de 100 quilos e que tinha dentro cerca de 9 mil reais, além de joias e documentos”, informou o militar.

O militar contou que durante as diligências, foi constatado que o quintal da casa de Renato foi usado para passar com o cofre. “O cofre não saiu pela frente da loja. E em conversa com um menor, ele admitiu que ganhou 100 reais para vigiar e que três autores entraram pela casa do Renato e tiveram acesso ao estabelecimento comercial, onde praticaram o furto”, especificou sargento Esaque.

De acordo com o sargento, se não fosse a ajuda de Renato, os demais autores não teriam que arrombar a porta da frente do depósito. “Então ele deixou que os autores passassem por sua casa e assim tiveram acesso aos fundos da loja”.

Ainda conforme sargento Esaque, o menor disse que um homem chamado ‘Gabriel’ levou o cofre para Ipatinga e que ele usou um Gol cor azul escuro para fazer esse transporte. A equipe Tático Móvel da PM de Ipatinga foi avisada sobre o fato e conseguiu localizar o cofre no quintal de uma casa abandonada no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, porém o dinheiro não foi recuperado. Apenas documentos e a impressora tinham sido recuperado, assim como os demais suspeitos não tinham sido detidos até o final dessa edição.

Renato e o menor foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.