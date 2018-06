Posto do UAI é atacado por criminosos

CARATINGA – Criminosos promoveram mais um ataque em Caratinga, desta vez o alvo foi o posto da Unidade de Atendimento Integrado (UAI), situado às margens da avenida Presidente Tancredo Neves. O ataque aconteceu no início da madrugada de domingo (10), quando dois indivíduos, que estavam em uma bicicleta de cor branca, teriam lançado o coquetel molotov contra a porta do estabelecimento, porém o artefato bateu na porta e acertou o veículo Fiat Uno, de propriedade da Unidade. O fogo foi apagado pelos bombeiros militares, sendo constatado dano no retrovisor direito do veículo.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, porém no local, não existe circuito de câmeras para que a polícia tentasse identificar os autores.

ATAQUES

Em menos de uma semana é o segundo ataque a instituições do governo. Na madrugada da última sexta-feira (8), criminosos atearam fogo no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-116, em Caratinga. Segundo informações, os suspeitos se aproximaram em um veículo, jogaram duas garrafas pets com material inflamável e colocaram fogo.

As chamas começaram na parte externa e foram contidas por dois policiais que estavam no posto. Conforme informações, o fogo atingiu o escritório e queimou uma cadeira. Ninguém ficou ferido. Os criminosos fugiram de carro e deixaram um carta relatando suposto opressão do sistema carcerário em Minas Gerais.

Está sendo investigado se os ataques têm alguma ligação.