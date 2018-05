Doctum Caratinga realiza “Semana Acadêmica do curso de Serviço Social”

CARATINGA – Aconteceu entre os dias 14 e 16 de maio, a Semana Acadêmica do Curso de Serviço Social das Faculdades Doctum de Caratinga. O evento, organizado pela coordenadora do curso Lívia Fernandes, abordou o tema apresentado na campanha do CRESS 2018: “Nossa Escolha é a Resistência: Somos Classe Trabalhadora” e o lema “Em defesa dos direitos da população e do trabalho profissional com qualidade”, que dialoga diretamente com o Código de Ética do Assistente Social, principalmente com os princípios fundamentais que afirmam a escolha por um “projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero”.

O evento foi realizado no Casarão das Artes, e contou com a participação dos acadêmicos de Serviço Social, do corpo docente e palestrantes especiais. A abertura foi dirigida pelo diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum, professor Alexandre Leitão, e pela coordenadora do Curso de Serviço Social, Lívia Fernandes, que pôde agradecer e informar sobre a importância da Semana Acadêmica “Este é um momento ímpar para alunos e profissionais, pois possibilita reflexão entre a teoria e a prática. Nossos alunos são muito compromissados e dedicados e a participação deles é sempre muito satisfatória”, disse Lívia.

O destaque do evento foi a palestrante Tânia Maria Silveira, que é assistente social e mestre em Política Social. Ela abriu o evento com um tema muito rico e atual para os futuros profissionais da área de Serviço Social, “Os efeitos da Internet no mundo do trabalho”. Segundo Tânia, o tema é um debate pertinente ao serviço social porque a mudança tecnológica, o progresso técnico, a inovação ao mundo da produção na sociedade contemporânea incide sobre a sociedade e por decorrência gera não só inclusão em novas áreas de trabalho e oportunidades, como também exclusão para aqueles que não estão adequados adaptados a esse novo padrão tecnológico. Após a primeira palestra do primeiro dia da Semana acadêmica os alunos fizeram um “coffee break”, e na sequência, a palestrante Márcia Rodrigues Pereira, ministrou palestra “Postura Profissional”.

No dia 15, o segundo dia do evento iniciou com uma homenagem ao dia do Assistente Social, feita pela professora Sônia Freitas. A coordenadora do Curso Lívia Fernandes também destacou o orgulho que tem desta profissão e do papel que ela exerce na sociedade, vistas a efetivação dos direitos sociais e a emancipação das pessoas. “O Assistente social é um profissional que trabalha para uma sociedade mais justa e igualitária, esta é uma luta diária”. A palestra do dia foi com a egressa do curso, Leidiane Márcia Nogueira dos Reis, que falou sobre o tema “Os desafios e possibilidades do trabalho do assistente social frente a política de assistência social e saúde”.

O terceiro e último dia da Semana Acadêmica, o tema abordado foi “A prática do Serviço Social no Núcleo do Câncer”, ministrado pelas egressas do curso: Amanda Muniz Toledo da Silva e Denise de Melo Chaves Ramos.

De acordo com Lívia Fernandes, “a semana acadêmica foi marcada por palestras voltadas para formação acadêmica, dentre elas, cabe destacar que também tivemos o privilégio de receber egressas do curso de Serviço social que hoje já estão no mercado de trabalho realizando um excelente trabalho e também uma aprovada em concurso”.

“A Semana Acadêmica de Serviço Social é um evento tradicional nas Faculdades Doctum de Caratinga, por ser um evento onde nós enquanto docentes do curso traremos para os alunos uma reflexão sobre a nossa profissão, sobre os avanços da nossa profissão, sobre o agir profissional hoje na cena contemporânea”, salientou Sônia Freitas, professora do curso de Serviço Social. Sônia reforçou, que esse é um momento onde os futuros profissionais, os alunos possam refletir sobre a prática profissional e também é um dos objetivos do curso de serviço social no espaço acadêmico, a socialização dos egressos com os alunos, ao falar da função exercida por eles na prática, os desafios encontrados. Este é um momento muito rico pois trazendo os profissionais que por hora já passaram pela faculdade e que hoje se encontram no mercado de trabalho trazendo toda a bagagem enquanto profissionais e colocando para os alunos a importância real da nossa profissão para a sociedade.

A aluna Romina Aparecida da Silva Oliveira, do 7º Período de Serviço Social, falou da grande importância para os estudantes, em poder participar da Semana Acadêmica, e obtiveram oportunidades de discussões de trabalho do assistente social frente à crise capitalista e conhecer as possibilidades de intervenção nas expressões da questão social na garantia de direitos. “É de extrema importância, a gente vê a atuação do assistente social em várias áreas do campo e que o mercado está sendo promissor para categoria”.