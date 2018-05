Instituições do Bairro Santa Cruz se unem para realizar grande festa junina

CARATINGA- Uma parceria das instituições do Bairro Santa Cruz. Escolas municipais Barquinho Amarelo e Luiz Antônio Bastos Côrtes, escolas estaduais Juarez Canuto de Souza e Professor Joaquim Nunes-NEEC, Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, Fundação Cidade dos Meninos (Funcime) e Paróquia Senhora Bom Jesus se unem na organização do ‘1° Arraiá da Integração’.

A iniciativa inédita acontecerá no dia 9 de junho, a partir das 13h, na Praça Marta Carli. A intenção é promover a união da comunidade, combatendo a rivalidade entre estudantes de escolas diferentes e realizar uma ação social, pois todo o valor arrecadado durante a festa será distribuído entre estas instituições.

Maria da Consolação Bragança, diretora da Escola Estadual Juarez Canuto de Souza, foi uma das pessoas que idealizou o projeto e destaca a importância de promover a união no Bairro Santa Cruz. “Nós sentimos a necessidade de fazer algo diferente para a comunidade. Procuramos as entidades do bairro, escolas municipais, Funcime e igreja para fazer uma festa junina coletiva, porque acho que está fazendo falta isso no bairro, essa coletividade; divulgarmos que as instituições estão unidas não só para debater a violência, para falar do menor infrator, mas também em festas. Tem que ter essa união das entidades, porque o objetivo comum nosso é a comunidade do Bairro Santa Cruz”.

Será uma festa junina completa, com todas as comidas típicas e apresentações que fazem a diversão dos participantes. Mas, para isso, a organização espera contar com apoio da comunidade e comerciantes locais, que desejarem fazer alguma doação. “Na festa vai ter broa, canjicão, bobó, pescaria, pipoca, casamento do jeca, quadrilha, danças das nossas escolas, da Funcime, asilo. Vai ser uma festa muito bonita, estamos depositando e apostando nessa primeira festa das instituições e acho que vai ficar excelente. O bairro e a comunidade merecem isso. As instituições estão se articulando para aquisição de todo material necessário, mas estamos abertos também àqueles que quiserem contribuir”.

Padre Matias José Pereira, da paróquia Senhor Bom Jesus, afirma que o momento será de confraternização e celebração entre as famílias e amigos. “É muito positivo para nosso bairro essa união das nossas instituições promover a cultura de paz, fraternidade entre a nossa comunidade, que entendo que é muito mais do que um aglomerado de pessoas. É onde existe comunicação, fraternidade, sensibilidade uns pelos outros. E a festa é esse momento de descontração, alegria, creio que vai promover um bem-estar muito grande para nossa comunidade. É um momento de união de famílias e amigos. A festa junina já tem um caráter bem familiar, aqueles que se reúnem para dançar, brincar e saborear as comidas típicas”.

Noé de Sousa Batista, presidente da Funcime, também celebra a parceria. “Quero parabenizar a Consola pela atitude, iniciativa dessa festa com a comunidade, que nos convidou e nós não poderíamos deixar de contribuir, somos parceiros e estamos com toda expectativa. Abraçamos a causa e vamos fazer de tudo para que tenhamos uma ótima festa”.

Marilene Loures, diretora da Escola Municipal Luiz Antônio Bastos Côrtes, chama atenção para o envolvimento dos organizadores para o sucesso do evento. “As escolas já têm o costume de realizar todos os anos a festa junina e este ano tivemos a satisfação muito grande de receber o convite para participarmos do Arraiá Integrado. É com muita alegria, satisfação, contamos com a alegria da criançada, participação das famílias, para que possamos fazer uma festa bem bacana, legal, exatamente com esse objetivo de reunir tantas escolas, as entidades do bairro para fortalecer esse laço, a participação de todos, então ficamos muito felizes e gratos com a oportunidade. Esperamos fazer bonito.

Além de um momento de festa, para o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, o Arraiá será mais uma alternativa de arrecadação de recurso para manutenção dos serviços prestados, conforme destaca a assistente social Silvânia Rocha. “É muito importante, promovendo mais envolvimento entre estas entidades e vamos formar uma parceria, sabemos que a união faz a força. Esperamos que seja uma festa muito bacana, onde vamos reunir também toda a comunidade não só do Santa Cruz, mas esperamos contar com a população de Caratinga para prestigiar. E será também um meio do nosso Lar arrecadar alguma ajuda para se manter”.

Quem desejar contribuir com o ‘1° Arraiá da Integração’ pode entrar em contato pelos telefones (31) 98948-9115 (falar com Selma, diretora do NEEC) ou (33) 99978-2525 (falar com Consola, diretora da Escola Estadual Juarez Canuto de Souza).