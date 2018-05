Tentativa de homicídio registrada em Quartel do Sacramento

DA REDAÇÃO – Uma tentativa de homicídio foi registrada no início da madrugada de ontem, na avenida Sargento Reis, distrito de Quartel do Sacramento. Um homem, 34 anos, foi atingido e levado para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

A Polícia Militar foi informada que um indivíduo foi alvejado e deu entrada no hospital. Uma equipe da PM foi até a unidade de saúde e falou com a vítima, que contou que estava próxima a um bar e conversando com algumas pessoas. Segundo a vítima, quando passava por uma praça ao retornar para casa, ouviu um disparo e percebeu que seu braço foi atingido. A vítima acrescentou que o autor estava a oito metros de distância, debaixo de uma árvore, e que usava touca para esconder o rosto.

A vítima informou que correu e que chegou a ouvir mais três disparos. Assim que chegou em casa, a vítima acionou uma ambulância, que a levou para o hospital Márcio Cunha.

Conforme a vítima, ela residiu durante oito meses em Belo Horizonte e há dois dias tinha retornado para Quartel do Sacramento. Ela disse que não tem suspeitos e que não possuiu desavenças.

Os médicos que atenderam a vítima disseram que ela teve uma perfuração no braço direito e outra na região da clavícula. Outro disparo passou de raspão o pescoço.

Os militares fizeram levantamos e foram informados a respeito de um suspeito. Ele foi encontrado e negou a autoria da tentativa de homicídio.

O autor não tinha sido identificado e detido até o final dessa edição.