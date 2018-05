Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócio promove seminário

Balanço dos resultados de 2017 e primeiros meses de 2018 foram apresentados

CARATINGA– O seminário interno da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócio aconteceu na manhã de ontem, no auditório do Sicoob Credcooper, situado à Praça Getúlio Vargas. Participaram os secretários Pedro Lomar, de Planejamento e Fazenda; Jacqueline Marli dos Santos, de Saúde; e Ana Maria Ferreira, de Desenvolvimento Social; o chefe de gabinete Hernandes Huebra; os vereadores Sebastião Guerra, José Cordeiro, Helinho e Denis Gutemberg; além de superintendentes, diretores, conselheiros ligados à Agricultura, funcionários da pasta e a Emater.

O seminário teve por objetivo apresentar os resultados de 2017 e 2018 (até o momento). Durante a abertura, o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, Kdner Andrade Valadares recepcionou os participantes e falou sobre os projetos de apoio ao produtor rural desenvolvidos pela cooperativa. Além disso, Kdner deixou uma sugestão em relação à necessidade de melhoria das estradas municipais, relatando que em visita aos produtores rurais, nas divisas de Caratinga as estradas estão ruins e quando se encontra trechos satisfatórios, já se está em municípios vizinhos.

O tema Patrulha Rural foi abordado pela técnica agrícola/diretora de Agricultura, Sthefany Campos e o coordenador Geraldo Ferreira. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que já está consolidado no município foi o tema abordado por Lorena Roza. O diretor de Agronegócios José Corintho falou sobre as obras rurais.

O tema Feira Livre foi apresentado pelo coordenador do Setor Administrativo/técnico em Saneamento Básico, Célio Bitarães. O espaço passará por revitalização e dentre as melhorias, estão previstas mudança do piso e construção de boxes fixos.

Os programas Plantar + e Política Municipal de Apoio ao Aprendizado Rural (POMAAR), + Leite e + Peixe foram abordados por Rodrigo Silveira (engenheiro Agrônomo), Juber Guido (médico veterinário/zootecnista) e Ciro Vasconcelos (diretor de Pecuária/técnico em Agropecuária), respectivamente. O técnico em Saneamento Básico Rural, Vagno Alves, tratou do tema Saneamento Básico Rural.

Outro assunto que ganhou destaque no seminário foi Educação Sanitária e Segurança Alimentar, que foi detalhado nutricionista Lorena e o técnico em Agropecuária, José Antônio. Segundo o secretário de Agricultura, Alcides Leite de Matos, é importante valorizar os produtos locais. “Além dos produtos locais serem melhores para a saúde, giram dinheiro na própria cidade, ao passo que os produtos industrializados vêm de outras regiões ou estados e fazem com que o dinheiro saia da nossa economia e vá para outras localidades. Por isso apoiar mais a agricultura local, tanto economicamente, como qualidade de produtos a servir na mesa de cada caratinguense, com segurança alimentar. No nosso novo programa de defesa sanitária, estamos promovendo palestras nas escolas para ensinar às novas gerações a distinguirem os alimentos saudáveis dos industrializados, os orgânicos de agricultura tradicional, até mesmo para que Caratinga possa consumir produtos de melhor qualidade para nutrição”.

O engenheiro agrônomo Cleber Bento falou sobre a Integração Institucional. Para Alcides, é importante que isso ocorra no setor agrícola. “Ao longo dos anos foi perdendo espaço de investimentos, mas é muito importante para o município. Desde os projetos antigos como os que estão previstos, tais como a duplicação do Ceasa, a reforma do Mercado Municipal, a aproximação do produtor rural aos meios de comercialização e a melhoria da qualidade dos produtos”.

EMATER

O extensionista rural/responsável pelo escritório local da Emater em Caratinga, Renato Silva destacou os números dos atendimentos no município em 2017. Pelo Crédito Rural, que tem por objetivo o acesso ao crédito rural através da elaboração de declarações de aptidão, projetos para financiamento das atividades agropecuárias e assistência técnica, foram emitidas 236 declarações e os recursos provenientes foram de R$ 43.261.078,58.

Já no Programa Certifica Minas Café, para adequação de boas práticas agrícolas da produção cafeeira, em conformidade com as normas ambientais e trabalhistas, 10 propriedades foram certificadas e oito em processo de certificação. Além disso, foram emitidos 22 atestados de produção que habilitam o agricultor familiar a comercializar a produção na Ceasa. Pela Chamada Pública do Café, que busca o desenvolvimento sustentável das unidades familiares de produção de café, 47 agricultores foram assistidos.