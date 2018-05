FUNEC homenageia trabalhadores com confraternização

CARATINGA – O último sábado (05) marcou de forma especial o fim de semana dos colaboradores da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC). A instituição promoveu a tradicional confraternização em homenagem ao Dia Nacional dos Trabalhadores, comemorado no princípio do mês. São centenas de professores e outros profissionais atuando nas Unidades I, II, III, CASU – Hospital Irmã Denise, UNEC TV e Escola “Prof. Jairo Grossi”. Os festejos começaram logo pela manhã com atividades esportivas e, a partir de 11h, foi serviço um almoço com churrasco.

Orgulho e carinho foram alguns dos sentimentos do professor Antônio Fonseca, reitor do Centro Universitário (UNEC) ao participar do momento. “É uma satisfação muito grande poder hoje retribuir aos nossos colaboradores um pouco do que eles fazem pela Fundação durante todo o ano. O segredo do sucesso e da excelência presente em todos os serviços que oferecemos à Caratinga e região está na competência dessa equipe. Somos muito privilegiados por contarmos com todos eles. O Dia do Trabalhador sempre é uma data muito especial para a FUNEC”, manifestou.

Com muita música e comida boa, o evento conseguiu integrar funcionários de diferentes setores, além de unir ainda mais aqueles que já dividem diariamente as atribuições profissionais. Uma delas é Mônica Patrícia, auxiliar jurídica do UNEC. “A confraternização é o momento de externar nossa boa convivência. Um momento de descontração, boas conversas e encontro com outros colaboradores e parceiros. Ser colaboradora de uma instituição que vem crescendo a cada dia é muito gratificante, porque fazemos parte das conquistas e das vitórias alcançadas”, relatou.