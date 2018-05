Criança é atropelada por ônibus escolar e fica em estado grave

INHAPIM – Um garoto de apenas cinco anos foi atropelado por um ônibus escolar em Inhapim nesta terça-feira e está em estado grave. Segundo testemunhas, Nicolas Castilho Marques saía de uma creche acompanhado da mãe, quando soltou a mão da mulher e foi atingido pelo veículo. O acidente foi registrado em uma praça, nas proximidades do Sindicatos dos Trabalhadores Rurais.

No momento do acidente o garoto teria sido socorrido por uma amiga da família. Ele sofreu múltiplas fraturas e hemorragia interna, sendo levado para o Hospital de Inhapim. Com a gravidade do estado de saúde, a criança teve de ser encaminhada ao Hospital da Unimed de Coronel Fabriciano, e posteriormente, foi transferido para o Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte.

A secretária de Educação de Inhapim, Leilamar Pires, disse que o momento é de união e oração para fortalecer a recuperação do Nicolas. Ainda de acordo com a secretária, o motorista está muito triste com o fato e a prefeitura está à disposição da família, dando apoio necessário.

Ontem, em áudios de WhatsApp que o pai da criança enviou para algumas pessoas, ele disse que o quadro do filho está evoluindo positivamente e pediu que todos continuem rezando para que tenha “seu pequeno” em casa o mais breve.

Segundo nota emitida pela prefeitura de Inhapim, foram tomadas todas as providências necessárias e está sendo mantido contato com os pais da criança, acompanhando de perto o estado de saúde da criança.