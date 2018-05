Caratinga ganha reforço no monitoramento de chuvas

Dois pluviômetros foram instalados na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e no Centro de Excelência do Café

CARATINGA- Caratinga foi contemplada com dois pluviômetros pelo projeto ‘Pluviômetros Automáticos’, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que tem por objetivo ampliar e complementar a rede de monitoramento pluviométrico no Brasil, subsidiando a emissão de alertas de desastres naturais, contribuindo para a redução de danos e perdas humanas.

Os dois equipamentos foram instalados na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e no Centro de Excelência do Café ‘Robinson Leite de Mattos Júnior’, localizado no distrito de Santa Luzia.

Conforme o auxiliar de produção da empresa responsável pela instalação dos pluviômetros, Richard Chaplin, os pluviômetros foram definidos com o propósito de medir a quantidade e a intensidade das chuvas que possam impactar em deslizamentos de terra, enxurradas e inundações. “É uma estação pluviométrica, só mede o volume de chuva. Como é automática, não é necessário que uma pessoa suba para acessar ela e ver os dados. São encaminhados direto para o site do Cemaden, via sinal de celular”.

O Cemaden acredita que os dados utilizados para a identificação de riscos de desastres naturais precisam ser confiáveis e com disponibilidade instantânea. Por isso, Richard explica a periodicidade em que os dados são disponibilizados aos servidores. “São encaminhados de hora em hora, mesmo que não tenha chuva. Caso registre algum volume de chuva que é 0,2 milímetros, o valor mínimo que ela consegue ler, os dados são encaminhados a cada 10 minutos. Se o volume de chuva for muito alto, acima de 30 a 70 milímetros, ele manda o alerta para o Cemaden, que entra em contato com a Defesa Civil do município. É um sistema de alerta, mas pode ser utilizado para estudos, porque tem uma base de dados, que fica registrada no site”.

ACESSO AOS DADOS

Os dados gerados pelos pluviômetros automáticos são disponibilizados à sociedade através do Mapa Interativo, acessível pelo website do Cemaden (www.cemaden.gov.br/mapainterativo). Na página, à direita, basta localizar o item pluviômetros automáticos e localizar Caratinga. É possível fazer o download da série histórica de dados, ou período de interesse, para posterior manipulação dos dados conforme as diferentes necessidades.

O Cemaden ainda orienta que todos os dados são disponibilizados em horário UTC. “O Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, os horários no Brasil são impactados após terem sido impactados em Londres, por exemplo. Logo, considerando que os dados meteorológicos são apresentados em horário UTC, é necessário subtrair a diferença para se conhecer o horário local. No caso do Brasil, essa diferença se altera conforme o fuso horário e a vigência do horário de verão. Para as regiões onde se segue o horário de Brasília e o horário de verão não está vigente, é necessário diminuir 3 horas no horário UTC. No período em que o horário de verão está vigente (em que adiantamos em 1 hora os relógios), nos aproximamos do horário UTC, e a diferença que deve ser subtraída passa a ser de apenas 2 horas”.

O extensionista agropecuário da Emater, Renato de Sousa, ressalta a importância de o cidadão buscar as informações monitoradas no município e os benefícios. “As informações estarão contidas no site e são de domínio público. Qualquer cidadão pode acessar o site e verificar os dados. O fato do Cemaden ter selecionado o município de Caratinga sendo beneficiado com dois pluviômetros é muito interessante. Pode ajudar muito futuramente a Defesa Civil do município no caso de traçar ações preventivas para os casos de desastres naturais e também ao agricultor familiar, o produtor rural no dia a dia, a tomar medidas de decisões no gerenciamento de suas propriedades rurais, atentos ao volume de chuvas”.

AGRICULTURA

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios, Alcides Leite de Mattos, ressalta que as informações fornecidas pelo sistema facilitarão a rotina do produtor rural. “Caratinga foi beneficiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com essas duas bases pluviométricas, para que possamos acompanhar e ter um histórico dos índices pluviométricos de Caratinga. É nossa preocupação ter mais tecnologia, para amparar ao produtor rural, o agronegócio e o agricultor familiar. Acho que ainda é pouco, tem que vir mais equipamentos para Caratinga, o município tem uma agricultura avançada, importante no Estado e no Brasil, a cafeicultura aqui é muito forte, a horticultura, a produção de leite está crescendo, então há necessidade de ter essas tecnologias”.

Conforme o secretário, a instalação de um dos equipamentos no Centro de Excelência do Café é estratégica e fortalece o monitoramento de informações naquela área. “Santa Luzia é a região maior produtora de café e toda informação é importante para esse mundo do agronegócio. Com esses pluviômetros, o agricultor estará acompanhando as boas safras em virtude das chuvas e também os problemas de seca, que são oriundos da cultura agrícola”.

Os pluviômetros já foram instalados e após passarem por testes, já estão em funcionamento.